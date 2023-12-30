Детский омбудсмен Львова-Белова: При ударе по Белгороду были ранены 17 детей

При ударе вооруженных сил Украины по Белгороду ранения получили 17 детей, четверо из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщила уполномоченная при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По последним данным, в результате обстрелов погибло 12 взрослых и два ребенка, а также пострадало 108 человек.

«Помочь белгородским медикам в проведении операций и лечении готовы травматологи из Республиканского травматологического центра ДНР, у них накоплен большой опыт работы с минно-взрывными травмами, как детскими, так и взрослыми», – отметила Мария Львова-Белова.

Крроме того губернатор области Вячеслав Гладков указал, что на поврежденных коммуникациях газоснабжения, водоснабжения везде работают аварийные бригады. Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы. Мы все находимся на рабочих местах и занимаемся ликвидацией последствий.