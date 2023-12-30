Минобороны прокомментировало обстрел Белгорода ВСУ

В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию с обстрелами в Белгородской области. Официальный комментарий публикует Telegram-канал оборонного ведомства.

«Сегодня киевский режим предпринял попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по городу Белгород двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО "Vampire" чешского производства», – указано в публикации.

Средствами ПВО ракеты «Ольха» и большая часть реактивных снарядов РСЗО «Vampire» были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу Белгород.

В результате на данный момент погибло 12 взрослых и два ребенка, а также пострадало 108 человек.

«Киевский режим, совершивший это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия. Подчеркиваем, что Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным», – отметили в ведомстве.