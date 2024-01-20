Годовая инфляция в Татарстане превысила 7%

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В декабре инфляция в Татарстане увеличилась до 7,06% в годовом выражении с 6,98% в ноябре. Это следует из данных Татарстанстата.

При этом по сравнению с ноябрем цены за декабрь выросли на 0,48%. Таким образом, месячная инфляция замедлилась почти вдвое по сравнению с ноябрьскими 0,94%.

За весь 2023 год, с января по декабрь, инфляция год к году увеличилась до 4,99% (рост на 0,19% по сравнению с ноябрем).

Вместе с тем базовый индекс потребительских цен за последний месяц года увеличился на 6,57% в годовом выражении и на 0,24% в месячном.

Ощутимее всего за декабрь подорожала плодоовощная продукция — на 29,21% год к году и на 5,69% по сравнению с предыдущим месяцем.

Услуги за первый месяц зимы даже подешевели по сравнению с ноябрем на 0,09%, хотя и выросли в цене в годовом выражении на 8,59%.

Наименьший, но всё же рост и месяц к месяцу, и год к году продемонстрировали в декабре непродовольственные товары: 0,19% и 5,20% соответственно.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по данным Росстата в целом по стране годовая инфляция в декабре составила 7,42%. Президент РФ Владимир Путин отнес такой рост цен к числу «вызовов», стоящих перед руководством государства.

Еще 15 декабря совет директоров Банка России решил поднять ключевую ставку на один процент, до 16% годовых, из-за остающегося высоким инфляционного давления. Следующее заседание по поводу ключевой ставки намечено на 16 февраля.

Стоит отметить, что за новогодние каникулы в Татарстане подорожал бензин и подешевело дизельное топливо, а также подешевели яйца и выросли в цене овощи.