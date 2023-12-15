ЦБ поднял ставку до 16%

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Совет директоров (СД) Центробанка России по итогам заседания 15 декабря решил поднять ставку на 1% или до 16% годовых. Напомним, что с 27 октября в ЦБ действовала ставка в 15%.

«Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%. При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%», - говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ подчеркнули, что отклонение экономики РФ вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023-го оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре.

«В отдельных сегментах кредитного рынка появились признаки замедления активности, однако общие темпы роста кредитования по-прежнему остаются высокими. Повысились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий», - уточняется на сайте.

При этом ЦБ будет определять в дальнейшем ключевую ставку с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики по прогнозу, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Добавим, что в следующее заседании СД ЦБ по поводу ключевой ставки намечено на 16 февраля 2024 года.