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ЦБ поднял ставку до 16%
Совет директоров (СД) Центробанка России по итогам заседания 15 декабря решил поднять ставку на 1% или до 16% годовых. Напомним, что с 27 октября в ЦБ действовала ставка в 15%.
«Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона
В ЦБ подчеркнули, что отклонение экономики РФ вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023-го оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре.
«В отдельных сегментах кредитного рынка появились признаки замедления активности, однако общие темпы роста кредитования по-прежнему остаются высокими. Повысились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий», - уточняется на сайте.
При этом ЦБ будет определять в дальнейшем ключевую ставку с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики по прогнозу, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Добавим, что в следующее заседании СД ЦБ по поводу ключевой ставки намечено на 16 февраля 2024 года.
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