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Инфляция в России составляет 7,4%
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Фото: скриншот трансляции
Инфляция в России на сегодняшний день составляет 7,4%. Об этом Президент Владимир Путин сказал на совещании с членами Правительства.
«Правда, есть и вызовы. Инфляция – 7,4% и рассчитываю на то, что общими усилиями, с участием Банка России, конечно, нам удастся подойти к решению этой задачи», – сказал глава государства.
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