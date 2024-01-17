Инфляция в России составляет 7,4%

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Инфляция в России на сегодняшний день составляет 7,4%. Об этом Президент Владимир Путин сказал на совещании с членами Правительства.

«Правда, есть и вызовы. Инфляция – 7,4% и рассчитываю на то, что общими усилиями, с участием Банка России, конечно, нам удастся подойти к решению этой задачи», – сказал глава государства.