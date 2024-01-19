За новогодние каникулы в Татарстане подешевели яйца, но подорожали овощи

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За период с 25 декабря 2023 по 9 января 2024 года в Татарстане ощутимо выросли цены на овощи, но подешевели куриные яйца. Это следует из данных Татарстанстата.

В частности, свежие огурцы подорожали на 40 рублей 83 копейки (или на 23,28%) — с 175,41 до 216,24 рубля за килограмм.

Выросли в цене и свежие помидоры — на 35 рублей 16 копеек (или на 17,93%), с 196,10 до 231,26 рубля за килограмм.

В свою очередь из овощей борщевого набора подорожали картофель — на 77 копеек (то есть на 3,36%), с 22,90 до 23,67 рубля за килограмм, и белокочанная капуста — на 2 рубля 58 копеек (на 10,32%), с 24,99 до 27,57 рубля за килограмм.

Выросли в цене также лук репчатый — на один рубль и 26 копеек (на 4,07%), с 30,95 до 32,21 рубля за килограмм, и морковь — на три рубля (на 9,78%), с 30,68 до 33,68 рубля за килограмм.

Таким образом, из составляющих борщевого набора подешевела одна столовая свекла — на 28 копеек (или на 0,88%), с 31,81 до 31,53 рубля.

Кроме того, подорожал и черный байховый чай — на 37 рублей 92 копейки (или на 3,98%), с 953,50 до 991,42 рубля за килограмм.

Вместе с тем впервые за долгое время упали в цене куриные яйца — на 14 копеек (или на 0,11%), с 130,40 до 130,26 рубля за десяток.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в России впервые более чем за полгода подешевели куриные яйца.