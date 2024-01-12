Годовая инфляция в декабре в России составила 7,42%

По итогам декабря годовая инфляция в России замедлилась до 7,42%. Месяцем ранее этот показатель составлял 7,48%, говорится в статистике Росстата.

В месячном выражении рост цен составил 0,73%. При этом стоимость продовольственных товаров увеличилась почти на 1,5% в сравнении с ноябрем, а год к году — на 8,16%.

Цены на непродовольственные товары изменились меньше — на 0,42% в сравнении с предыдущим месяцем и на 5,96% с декабрем 2022 года.

Также, согласно статистике, услуги с ноября 2022 года подорожали на 0,1%, а с декабря 2022 года — на 8,33%.