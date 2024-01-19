В Татарстане за новогодние дни подорожал бензин и подешевело дизельное топливо

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За период с 25 декабря 2023 по 9 января 2024 года в Татарстане подорожал бензин всех марок и подешевело дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

В частности, сильнее всего увеличился в цене бензин марки АИ-98 и выше — с 66,12 до 66,67 рубля за литр, на 55 копеек (или на 0,83%).

При этом бензин марки АИ-92 подорожал на три копейки (или на 0,06%), с 49,25 до 49,28 рубля за литр. На те же три копейки (менее чем на 0,06%) вырос в цене и бензин АИ-95 — с 53,07 до 53,10 рубля за литр.

В свою очередь дизельное топливо подешевело на одну копейку (чуть более чем на 0,01%), с 59,82 до 59,81 рубля за литр.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что рост цен на бензин в России за первые девять дней нового года оказался выше уровня инфляции — 0,45% против 0,26%.

Еще с 17 ноября в России прекратил действовать временный запрет на экспорт бензина. В сентябре Президент РФ Владимир Путин поручил повысить эффективность мер для стабилизации цен на автомобильное топливо в стране.