Глобальный день Татарстана, «серебро» Раиса и реанимация флота: обзор событий недели

Главное событие уходящей недели – празднование Дня Татарстана и Казани

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

День республики: локальное становится глобальным

Событие уходящей недели – празднование Дня Татарстана и Казани. С одной стороны, вроде бы локальный региональный праздник, а с другой, событие, с которым республику поздравляют не только российские регионы – теплые слова в ее адрес звучат из самых разных точек земного шара. Таков масштаб Татарстана, такова его лидерская позиция в России, таковы его узнаваемость и имидж.

Не каждый субъект Федерации может похвастаться тем, что в свой региональный праздник он становится буквально местом паломничества иностранных посланцев. В День республики и на следующий день Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с послами Замбии, Казахстана, Катара, Мексики, Анголы в России, с заместителем Премьер-министра Республики Беларусь и министром нефти и окружающей среды Королевства Бахрейн, проработав с ними перспективы дальнейшего сотрудничества и укрепления отношений. Такое вот объективное международное признание успехов внешней политики РТ в последнее время.

В День республики Рустам Минниханов встретился с послами дружественных стран, проработав с ними перспективы дальнейшего сотрудничества и укрепления отношений Фото: rais.tatarstan.ru

Традиционно 30 августа в Татарстане является еще и итоговой датой для открытия значимых объектов социальной и промышленной инфраструктуры. На этот раз при участии руководства республики открывались пространства: парк у жилого комплекса «Светлая долина» в Казани, отремонтированные дворы в Московском районе. К празднику отреставрировали Спасскую башню Казанского Кремля и благоустроили территорию вдоль Кремлевской дамбы.

Ну а накануне праздника Раис Татарстана лично вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан наиболее отличившимся татарстанцам, среди которых были и участники специальной военной операции.

Традиционно 30 августа является еще и итоговой датой для открытия значимых объектов социальной и промышленной инфраструктуры Фото: rais.tatarstan.ru

Прошедший праздник удался на славу. День республики и Казани ярко продемонстрировал не только успехи региона, но и его выросший за последнее время и без того огромный авторитет не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Впереди только Собянин: Рустам Минниханов занял второе место в национальном рейтинге губернаторов

Раис Татарстана Рустам Минниханов занял второе место в национальном рейтинге губернаторов, уступив только мэру Москвы Сергею Собянину. Результаты исследования, оценивающего деятельность глав субъектов РФ на основе анкетирования и опросов представителей экспертного сообщества, опубликовал центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Методика рейтинга открыта и научно обоснована, а потому вполне объективна.

Раис Татарстана Рустам Минниханов занял второе место в национальном рейтинге губернаторов. Обошел его только мэр Москвы Сергей Собянин Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

На третьем месте рейтинга оказался глава Тульской области Алексей Дюмин, на четвертом – глава Республики Саха (Якутии) Айсен Николаев, на пятом – глава Чечни Рамзан Кадыров.

Второе место Рустама Минниханова можно расценивать как первое среди регионов, потому что Москва – это Москва. К российской столице трудно относиться как к обычному региону, это место концентрации федеральных властей и капиталов страны. Тут уж не знаешь, что должно случиться, чтобы Москва ушла вниз в подобных рейтингах. Так что в данном случае серебро Татарстана дороже золота.

Что привело Рустама Минниханова на вершину рейтинга региональных глав? Прежде всего, большое впечатление на экспертов произвел большой, а главное, результативный объем работы Минниханова в последнее время. Особенно на дипломатическом поприще, не свойственном для функционала рядового губернатора. Причем не только в привычном для Раиса Татарстана поле взаимодействия с исламским миром, но и в пространстве Европы. Что, в свою очередь, свидетельствует о высоком доверии к фигуре Минниханова со стороны руководства страны и наделении его соответствующими дипломатическими полномочиями.

Вишенка на торте – Казань по указу Президента России Владимира Путина станет местом проведения саммита БРИКС в октябре 2024 года. Раис республики активно участвовал в саммите «Россия – Африка», встречаясь на различных площадках с лидерами африканских стран, многие из которых посетили Татарстан, а также ездил с визитом в Турцию. Успешный вояж Рустама Минниханова в Будапешт, где его принимали на самом высшем уровне, можно в полной мере считать прорывом для российской внешней политики.

Раис республики активно участвовал в саммите «Россия – Африка», встречаясь на различных площадках с лидерами африканских стран Фото: tatarstan.ru

В области внутренней политики на оценках экспертов, безусловно, сказалась активная работа республики по гуманитарной поддержке подшефных Лисичанска и Рубежного, по поддержке семей мобилизованных, а также бескомпромиссная позиция Раиса Татарстана во время так называемого мятежа Пригожина 23-24 июля, когда он одним из первых выступил с решительным осуждением действий бунтовщиков, выразив таким образом консолидированное мнение татарстанцев.

Кроме того, много внимания руководитель Татарстана уделял проблемам аграриев, профилактике пожаров на фоне жаркой погоды, оздоровлению Волги. Важным событием стало состоявшееся при его участии открытие нового моста через Волгу на участке трассы М12.

Рустам Минниханов по праву является лидером среди российских губернаторов по многим позициям: по работоспособности, уровню доверия населения к своей работе, информационной открытости, качеству дорог и инфраструктуры, имиджу и туристической привлекательности Татарстана, деловому климату и другим показателям. Хочется пожелать ему не сбавлять набранный темп, всевозможные публичные рейтинги будут оценивать это только с самой положительной стороны.

Собиратель наук сибурских: Леонид Михельсон объявил Татарстан центром научной деятельности СИБУРа

Председатель совета директоров СИБУРа Леонид Михельсон во время визита в Татарстан объявил о сенсационном решении, принятом компанией: в Казани будет создан единый корпоративный центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ нового поколения. «Всю науку, которая размещена по России, мы сосредоточим здесь, в Татарстане», – заявил глава СИБУРа. Аналогов таких центров на рынке нефтехимии в России нет. Запустить центр планируется в начале 2026 года.

Леонид Михельсон во время визита в Татарстан на этой неделе объявил о сенсационном решении, принятом компанией Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Предполагается создать в Казани многофункциональный научный центр – здесь и прикладная наука для действующих производств, и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере создания новых продуктов, и фабрика спецхимии (в частности, катализаторов). Гигантский масштаб СИБУРа явно предполагает не менее масштабный единый научный центр, и располагаться он будет в нашей республике. И это огромный плюс как для науки Татарстана, так и для его промышленности.

Прагматичное и грамотное решение в духе СИБУРа! Среди его причин: логистика (понятно, почему не в Тобольске или городе Свободный Амурской области), близость нефтехимических производств (понятно, почему не Москва или Питер), наличие большого количества вузов со студентами и учеными (в том числе и партнерского – КНИТУ), а также комфортность проживания в Татарстане.

Рустам Минниханов не скрывал радости от этого решения. «Казань – это центр химии, здесь хорошая наука, персонал, а потому логично, что центр разработок и НИОКР компания планирует создать здесь. Это будут и лаборатории, и все, что необходимо для такой работы. А что такое наука? Это наша конкурентоспособность. Мы видим, что не все наши партнеры оказались партнерами. Но уровень задач, которые мы должны решить, требует большого интеллекта. Уверен, что мы сможем решить их благодаря потенциалу, сосредоточенному в нашей стране. И тем партнерам, которые с нами работают», – заявил Раис Татарстана.

В Казань посол: в столице Татарстана состоялся Глобальный форум молодых дипломатов

На этой неделе в столичной Ратуше состоялось пленарное заседание II Казанского глобального молодежного саммита. В пленарном заседании на тему «Роль традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи в современном мире» приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров, президент молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) Таха Айхан, гендиректор Всемирной исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салим бин Мохаммед Аль Малик, замруководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов, председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров и другие.

На этой неделе в столичной Ратуше состоялось пленарное заседание II Казанского глобального молодежного саммита Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Подобные глобальные саммиты направлены, прежде всего, на укрепление и развитие молодежной дипломатии. В последнее время стремительно растут темп и роль международных коммуникаций молодежи. Настанет время, когда сегодняшнее поколение молодежи будет определять политику государств на международной арене.

В Татарстане очень хорошо чувствуют перспективу молодежной дипломатии и предусмотрительно стараются работать на опережение. «Мы видим потенциал в развитии международного молодежного взаимодействия через обменные программы, создание совместных школьных инициатив. Казань в этом плане готова стать своеобразным международным молодежным хабом для генерации и реализации совместных проектов», – заявил в рамках саммита Рустам Минниханов.

Успехи Татарстана в международном сотрудничестве, его колоссальный опыт в проведении культурных и спортивных мероприятий позволяют с уверенностью говорить о возможном превращении региона в международный молодежный хаб.

Развитие речного туризма: преодоление трагического синдрома «Булгарии»

На этой неделе состоялась пресс-конференция министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарита Ханифова, председателя Госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова и генерального директора АО «Флот РТ» Романа Лизалина, серьезно удивившая «громадьем планов». Спикеры поведали о грядущих блестящих перспективах водного туризма – и не только внутри Татарстана, но и в межрегиональном разрезе.

Спикеры поведали о грядущих блестящих перспективах водного туризма Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

С выступающими можно только согласиться: в этой теме Татарстану есть где прибавить. После упадка в 1990-х водные пути в регионе работают далеко не в полную силу: действуют 10 социальных (внутрирегиональных) пассажирских маршрутов, две паромные переправы и четыре ледовые. Обслуживают это хозяйство периодически находящийся в режиме банкротства «Татфлот» и набережночелнинское «Производственное объединение нерудных материалов».

А ведь действительно у речного туризма прекрасные перспективы! Излишне, наверное, говорить о гигантских изменениях во внутреннем туризме в стране (во многом из-за закрытия или серьезного удорожания зарубежных направлений). Только в этом году речным транспортом воспользовалось втрое больше гостей Казани, чем за то же время в прошлом году.

У нашей республики для развития речного туризма просто уникальные условия. В Татарстане 1057 километров речных путей, три большие реки – Волга, Кама и Вятка, по которым можно осуществлять межрегиональные перевозки. Но над речным транспортом в РТ все время висел какой-то злой рок – ничего путного не получалось. Наверное, крушение теплохода «Булгария» в 2011 году наложило зловещую тень на развитие в регионе речных перевозок, особенно туристических. Хотя, если честно, причины той катастрофы тоже были системного характера, а безалаберность и халатность в эксплуатации судна стали лишь следствием общего упадка в речном хозяйстве.

И вот республика решительно начала «работу над ошибками».

Во-первых, в этом году создана региональная компания «Флот РТ», которая возьмет на себя объекты полумертвого «Татфлота», обремененного проблемами. Переданные судна будут ремонтироваться, модернизироваться и запускаться в работу.

«Муса Джалиль» положил начало возрождению межрегиональных речных перевозок, пройдя по маршруту Казань – Ульяновск – Казань Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Во-вторых, республика серьезно вложилась в постройку новых судов – в парке перевозчика-новобранца их сейчас четыре: два водоизмещающих (тихоходных) А217 и два «Метеора» на подводных крыльях (скоростных) – «Михаил Девятаев» и «Муса Джалиль». Последний положил начало возрождению межрегиональных речных перевозок, пройдя по маршруту Казань – Ульяновск – Казань. До этого события суда типа «Метеор» из Казани в Ульяновск приходили 19 лет назад. Раисом РТ перед Зеленодольским заводом имени Горького поставлена цель – выпускать 8-10 «Метеоров» в год.

В-третьих, наконец-то начнут серьезно заниматься водными воротами Казани – речным портом. Который, увы, не выглядит подобающе общему облику столицы Татарстана. Уже идет работа над проектом реконструкции порта и прилегающих территорий. Будет проведена реконструкция не только парадного здания, но и всех зданий и сооружений, расположенных на этой территории. Давно пора!

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru