Минниханов о Дне Казани и Татарстана: «Праздник объединяет нас в любви к родной земле»

Рустам Минниханов поздравил татарстанцев и пожелал им счастья, крепкого здоровья и всего самого доброго

Фото: rais.tatarstan.ru

«Любовь к Родине являются основой нашей стабильности и единения»

Празднование дня Татарстана и Казани началось с обращения Раиса РТ Рустама Минниханова к жителям республики. Он поздравил татарстанцев и пожелал им счастья, крепкого здоровья и всего самого доброго.

«Уважаемые татарстанцы! От всей души поздравляю вас с Днем Республики! Этот всенародный праздник объединяет нас в любви к родной земле, олицетворяет успехи татарстанцев, вдохновляет на благородные дела и является ярким проявлением консолидации граждан», – отметил Минниханов.

Он подчеркнул, что этнокультурное и языковое многообразие, знаковые исторические объекты, красота татарстанской земли привлекают в Татарстан людей из разных стран и регионов. Кроме того, укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, межнационального и межрелигиозного согласия также способствует Год национальных культур и традиций в республике.

«Именно уважительное отношение друг к другу, поддержка диалога между представителями различных народов и конфессий, любовь к Родине являются основой нашей стабильности и единения», – добавил Раис РТ.

Мемориальную доску в честь Анвара Багаутдинова установили в Казани Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Открытие мемориальной доски Анвара Багаутдинова

Одним из первых мероприятий стало открытие мемориальной доски в честь бывшего Председателя Президиума Верховного Совета ТАССР и заместителя Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР Анвара Багаутдинова.

Доска появилась на фасаде дома по улице Маяковского, 19, где в 1984 – 2002 годы жил политик Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Благодаря профессионализму, политическому таланту и мудрости сослуживцы с уважением называли Анвара Бадретдиновича старейшиной. Его самоотверженный труд во имя Татарстана и всей нашей страны отмечен на самом высоком уровне. Светлая память об Анваре Бадретдиновиче Багаутдинове навсегда сохранится в наших сердцах», – сказал Раис Татарстана на церемонии.

В открытии принял участие и Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев. Он отметил, что Анвара Багаутдинова отличали острый ум, тактичность, трудолюбие и неиссякаемая энергия.

В открытии принял участие и Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Для меня была большая честь поработать с ним. Анвар Бадретдинович – настоящий пример служения Родине. Вся его работа была направлена на процветание нашей республики и страны», – добавил Шаймиев.

Минниханову показали отреставрированное здание художественного училища

Также Рустам Минниханов осмотрел здание Казанского художественного училища им. Н.И.Фешина на ул. К. Маркса. Это памятник градостроительства и архитектуры федерального значения. Построено здание в 1900-1904 годах архитектором Карлом Мюфке. Строительство проходило под руководством Императорской академии художеств, здание изначально возводилось как эталонное для занятий изобразительным искусством.

После реставрации открыло свои двери художественное училище им. Фешина Фото: rais.tatarstan.ru

Здание известно своими оригинальными элементами архитектуры, среди которых – гигантские витражи на окнах фасада, стеклянный шатер наверху, из которого дневной свет проникает по всем этажам здания, наклонные окна – для рассеивания естественного освещения нужным художнику образом, многочисленная лепнина, паркет и лестничные перила, украшенные оригинальным узором.

Раису Татарстана рассказали о сложностях в реставрации объекта, в том числе о восстановлении центральной лестницы и перил Фото: rais.tatarstan.ru

Реставрация идет с 2019 года поэтапно. В 2022 году был завершен первый этап работ. Реставраторы восстановили самое сложное и аварийное южное крыло здания. К настоящему времени завершена работа в центральной части здания, а также в западном крыле здания.

Реставраторы восстановили самое сложное и аварийное южное крыло здания Фото: rais.tatarstan.ru

Сегодня на трех этажах художественного училища расположились учебные классы, мастерские, актовый и читальный залы, музей училища, выставочный зал. Здесь обучаются 254 студента (130 человек на бюджетной форме обучения, 124 – на внебюджетной основе). Обучение по четырем направлениям – «Живопись» (станковая и театрально-декорационная), «Дизайн» (общий и дизайн костюма), «Декоративно-прикладное искусство» (художественная обработка кожи), «Скульптура».

На улице Серова открыли обновленный двор

Следом Раис РТ принял участие в празднике двора на ул. Серова, 3 здесь по программе, которая была инициирована руководителем республики, обновили прилегающую к домам территорию.

«Приятно, когда мы приезжаем в обустроенный двор. Мы будем стремиться, чтобы наш город и республика с каждым годом становились все краше», — сказал Рустам Минниханов, обращаясь к жителям.

Он отметил, что своим внешним обликом Казань обязана труду горожан и предприятий, а также поздравил жителей района с праздником. «Самое главное – чтобы вы могли наслаждаться и радоваться тому, что у нас есть. Здоровья вам, процветания, и чтобы все было хорошо», — сказал Минниханов.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что в этом году в республике благоустроили уже 1,8 тыс. дворовых территорий по программе, которая реализуется по инициативе Раиса РТ. «Мы приезжали к вам, когда начинались работы, видели и контролировали их ход. Но самыми главными контроллерами были вы, за что мы вам благодарны», — обратился к жителям двора градоначальник.

Он отдельно поблагодарил Минниханова за многочисленные программы по ремонту и строительству общественных пространств, объектов образования, культуры и здравоохранения, которые меняют жизнь людей в лучшую сторону.

«Понятно, что объем несделанного всегда больше, чем надо, но Казань меняется в лучшую сторону семимильными шагами, за что спасибо вам», — сказал мэр города.

Троллейбус нового поколения и обновленная Кремлевская дамба

Далее Рустам Минниханов в сопровождении Ильсура Метшина проехал по обновленной дороге на улице Кулахметова на троллейбусе нового поколения. Троллейбус МАЗ-303Т20 был доставлен в город два дня назад.

Это первый троллейбус нового поколения из партии – в скором времени парк столицы Татарстана пополнится еще на 25 таких машин.

В салоне общественного транспорта могут находиться одновременно до 90 пассажиров. Он оборудован мягкими сидениями, USB-розетками для зарядки гаджетов. Интересно, что общественный транспорт оборудован аварийной системой и при отключении электричества сможет проехать еще 2 км.

Кроме того, Минниханов также посетил сегодня и благоустроенную территорию вдоль Кремлевской транспортной дамбы на отрезке от Центра семьи «Казан» до Кремлевской набережной.

Здесь ему показали новые велосипедную полосу и пешеходную дорожку, протяженностью 2 километра. Вдоль прогулочной зоны высажены около 3,7 тыс. деревьев и кустарников, которые защищают пешеходов от пыли и выхлопных газов.

Спасская башня и фестиваль татарской культуры «ДэртФест»

Раис Татарстана также посетил обновленную Спасскую башню Казанского Кремля, где после ремонтных работ открыли музей. Он посвящен фортификации крепости и самой башни на разных исторических этапах. Здесь рассказывается, какой она была в определенные периоды времени, начиная с Волжской Булгарии и по сегодняшний день. Для посещения башня откроется 1 сентября.

После осмотра башни, Минниханов посетил фестиваль современной татарской культуры «ДэртФест», который прошел на территории Казанского Кремля.

Для гостей фестиваля подготовили концерт молодых татарстанских музыкантов, модные показы национальной татарской одежды, театральные показы и выступления коллективов фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», здесь развернули работу творческая мастерская «CАФ радио» и «Шаян ТВ», а также ярмарка народных художественных промыслов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Новый парк вдоль Ноксы

В Советском районе Казани в честь Дня Республики и города сегодня открыли новый парк вдоль реки Нокса. Здесь Раису РТ провели краткую презентацию, после чего он обошел всю территорию и пообщался с местными жителями. «Погода хорошая. Гуляем. Красиво у вас здесь, очень удобно сделали», – обратился он к местным ребятам.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сам парк сейчас представляет собой озелененную территорию, с удобными пешеходными и велосипедными дорожками. Рабочие построили здесь и несколько функциональных зон: памп-трек, площадку для воркаута, зону барбекю, площадку для выгула собак, детскую зону, досуговый центр и кафе.

«У нас за два года появилось почти 4 километра набережной, доступной для жителей и гостей республики, но в первую очередь для 45 тыс. человек, которые будут проживать в этом районе», – отметила руководитель Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зинатуллина.

Она подчеркнула, что в парке можно заниматься спортом, выгуливать собак, устроить пикник, а также просто отдыхать и гулять вдоль набережной, причем в любое время суток.

«Все проектные решения, которые применяли проектировщики и архитекторы всегда согласовывались с жителями и все функциональные зоны появились исключительно благодаря общественным обсуждениям», – заключила Зинатуллина.

Здесь же Раис Татарстана посетил гимназию №184 «Килэчэк» («Будущее) им. М.И. Махмутова. Представители гимназии сообщили, что с 2018 по 2023 годы количество детей в образовательном учреждении увеличилось в пять раз – с 355 до 2138 детей. В здании гимназии Рустам Минниханов осмотрел учебные классы, мастерские, актовый зал, где шла репетиция – подготовка к 1 сентября – Дню знаний.

Рустам Минниханов также посетил школьную столовую, где ему презентовали сбалансированное меню и блюда, которыми учеников будут встречать в новом учебном году. Руководитель республики вручил ноутбуки молодым педагогам, которые начинают карьеру в этом учебном заведении.

Праздник украсили соревнованя по конкуру

Большое мероприяте прошло вечером в манеже конно-спортивного комплекса «Казань» – соревнования по конкуру на Кубок Раиса РТ, приуроченные ко Дню Республики. Состязания посетили Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев, а также президент Федерации конного спорта РФ Марина Сечина.

В турнире приняли участие лучшие спортсмены Республики Татарстан, а также жокеи других стран, входящих в Евразийскую ассоциацию конного спорта. Помимо России, в ассоциацию входят Беларусь, Молдавия, Туркменистан, Узбекистан, Киргизстан, Казахстан, Армения, Азербайджан, Грузия и Иран.

Рустам Минниханов поздравил участников турнира и болельщиков с Днем Республики. Он поблагодарил Федерацию конного спорта России за поддержку и высоко оценил уровень организации соревнований. «В Татарстане мы уделяем большое внимание развитию конного спорта», – подчеркнул Раис РТ.