Рустам Минниханов: Вызовы в интернете каждый день становятся все более серьезными

Сегодня на ценности ребенка огромное влияние оказывает интернет. Вызовы в интернете каждый день становятся все более серьезными, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании Казанского глобального молодежного саммита.

«Мы сталкиваемся с новыми явлениями в виртуальном мире, которые потом становятся реальными проблемами, психическими расстройствами и угрозой безопасности личности. Все это требует от нас нового качества работы», – сказал руководитель республики.

По его мнению, основа для гармоничного развития личности – здоровые ценностные ориентиры. Они определяются средой, в которой ребенок растет и развивается как молодой гражданин своего государства, уточнил Раис РТ.

«Зачастую дети и молодежь не знают обо всех возможностях, созданных для них государством. В Татарстане накоплен богатый опыт работы с детьми и молодежью через некоммерческие организации и общественные объединения», – добавил он.

Тема пленарного заседания – «Роль традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи в современном мире». Минниханов подчеркнул, что в условиях, когда мир вступил в период нестабильности, она приобретает особую актуальность.

«Молодежная политика – приоритет для развития человеческого капитала в республике и всей страны. В прошлом году Президент России Владимир Путин дал поручение создать в каждом регионе нашей страны отраслевые ведомства по молодежной политике. Татарстан немного опередил своих коллег, создав Министерство по делам молодежи в 2018 году», – заметил Раис РТ.

Он также напомнил, что в прошлом году создано российское движение детей и молодежи «Движение первых». Его цель – укрепление действующих детских и молодежных организаций, повышение их взаимодействия, консолидация опыта и усилий разных ведомств вокруг подрастающего поколения.

Руководитель республики выразил уверенность, что дальнейшая совместная работа с Молодежным форумом ОИС и «Движением первых» «внесет важный гуманитарный вклад в построение многополярного и устойчивого мира, основанного на ценностях взаимного уважения и культурного многообразия».

«Международное молодежное сотрудничество играет важное значение в укреплении отношений России с исламским миром», – убежден он.

По итогам саммита будет принята резолюция, где отразятся актуальные вызовы и подходы к их решению; представлен комплексный план действий, который ляжет в основу дальнейшего международного молодежного сотрудничества между Россией и странами ОИС, заключил Минниханов.

Приветствие участникам молодежного саммита направил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его зачитал генеральный директор Молодежного форума ОИС Расул Омаров.

«В МИД России высоко ценят вклад руководства Татарстана в продвижении молодежного измерения международного гуманитарного сотрудничества. Ваша плошадка предоставляет отличную возможность для налаживания прямого диалога и эффективного взаимодействия между теми, кто самым непосредственным образом занимается повышением роли молодежи в решении социально-политических задач», – говорится в приветствии Лаврова.

Глава МИД РФ отметил, что саммит поможет его участникам приобрести полезные контакты, выйти на совместные проекты и познакомиться с культурно-историческим достоянием многонациональной России.

Второй Казанский глобальный молодежный саммит открылся в столице Татарстана 28 августа. В нем принимают участие 140 делегатов из 30 стран, в том числе Индонезии, Ливии, Ливана, Ирана, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции, Марокко, Камеруна, Сенегала, Сомали, Таджикистана, Кыргызстана.