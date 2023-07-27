КАМАЗы для Африки и страсти по урану в Нигере: итоги первого дня саммита в Питере

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня прибыл на международный саммит «Россия – «Африка»

Фото: rais.tatarstan.ru

Рост дипломатического веса Минниханова в международной повестке

Раис Татарстана Рустам Минниханов в последнее время играет большую роль в международной дипломатической повестке России. Буквально перед отъездом на саммит с рабочим двухдневным визитом в Казань приезжал Президент Сенегала Маки Салл. У Татарстана налажены дипломатические контакты со многими восточными и южными странами, в том числе с Турцией, ОАЭ, Саудовской Аравией и далее по списку.

Сегодня Минниханов так же провел ряд значимых переговоров. Он встретился с главой МИДа Анголы Антонио Тете, Премьер-министром Исламской Республики Мавритания Мохаммедом Ульд Билалом, а также с министром иностранных дел Туниса Набилем Аммаром.

Сегодня Рустам Минниханов провел ряд значимых переговоров Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана на переговорах был сосредоточен на вопросах бизнеса и экономики, направленных на развитие сотрудничества республики со странами африканского континента. Татарстанский лидер напомнил Антонио Тете об участии Президента Анголы в первом саммите «Россия – Африка» в Сочи в 2019 году.

«Для России Африка является важным внешнеполитическим и внешнеэкономическим партнером, взаимодействие с которым во всех областях требует более активного развития. Мы высоко ценим возможность налаживания сотрудничества Татарстана с Анголой в рамках дружественных российско-ангольских отношений», – подчеркнул Минниханов.

КАМАЗ на саммите представил три модели своей техники, которые наиболее подходят для условий африканского континента Фото: телеграм-канал ПАО «КАМАЗ»

Грузовики, нефть и сельское хозяйство: что предлагает Татарстан странам Африки

Пока экономическое сотрудничество Анголы и Татарстана незначительное. Об этом собеседнику сказал сам Минниханов и напомнил, что ранее в эту страну поставлялись татарстанские большегрузы.

К слову, о грузовиках. КАМАЗ на саммите представил три модели своей техники, которые наиболее подходят для условий африканского континента. Гостям и участникам саммита показали магистральный тягач последнего поколения К5 (КАМАЗ-54901), низкопольный автобус НЕФАЗ. Также презентовали бортовой полноприводный автомобиль. Инженеры «докрутили» эту модель для работы в жарких странах и при полном бездорожье в сезоны дождей.

На выставке также показали санитарные вертолеты «Ансат» Фото: rais.tatarstan.ru

На выставке также показали санитарные вертолеты «Ансат», Ми-8МТВ-1 и Ми-38, которые производит Казанский вертолетный завод. Причем пару месяцев назад 12 «Ансатов» были поставлены Зимбабве и стали основой санитарной авиации африканского государства.

На переговорах Рустам Минниханов отметил потенциал сотрудничества в нефтепереработке, нефтехимии, энергетике, IT, медицине, фармацевтике, АПК.

Также Раис РТ рассказал о проведении в Казани Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» и пригласил лидеров стран Африки принять в нем участие в будущем году.

Глава МИД Анголы спросил, что может предложить республика в части разведки и добычи углеводородного сырья. «Нам интересен ваш опыт нефтепереработки. Сейчас открыты несколько новых нефтеперерабатывающих производств. Мы хотим повысить как эффективность добычи нефти, так и качество ее переработки», – сообщил Тете.

Рустам Минниханов в ответ сообщил гостю, что в Татарстане уровень переработки нефти достигает 99%. «У нас есть много точек для сотрудничества с выгодой для обеих сторон», – заключил Рустам Минниханов в завершение встречи.

На встрече с главой МИД Туниса Набилем Аммаром Раис РТ вспомнил о своем визите в эту страну в 2018 году Фото: rais.tatarstan.ru

«Вести бизнес помогает религия»: товарооборот Туниса и Татарстана достиг 20 млн долларов

На встрече с главой МИД Туниса Набилем Аммаром Раис РТ вспомнил о своем визите в эту страну в 2018 году. Тогда же прошел деловой форум Татарстана и Туниса. Следствием стал рост товарооборота между сторонами. В 2022 году он составил $12,6 млн, а за первый квартал этого года превысил отметку в $20 млн.

«Лучше понимать наших партнеров из Туниса и вести бизнес помогают единая религия, а также исторические и культурные традиции. Мы активно взаимодействуем с исламским миром и странами, входящими в Организацию исламского сотрудничества», – объяснил Минниханов.

Также он напомнил, что Президент России Владимир Путин поручил ему возглавить Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир». Раис РТ предложил расширить экспортные поставки в Тунис нефтехимической и машиностроительной продукции, фармацевтики, медицинского оборудования и сельхозтоваров. В ответ из Туниса в Татарстан может последовать продовольствие, фрукты, овощи, морепродукты и товары легкой промышленности.

Тема сырья и экономического сотрудничества в целом звучала на форуме весь день Фото: kremlin.ru

«Газпром» может зайти на африканский рынок?

Тема сырья и экономического сотрудничества в целом звучала на форуме весь день. По данным Минэнерго России, газовые компании РФ готовы расширять сотрудничество с африканскими странами по поставкам газа и созданию соответствующей инфраструктуры. Для этого в России готовы даже разработать совместные с Африкой стандарты нефтегазового оборудования. Из других проектов стоит отметить планы «Газпрома» начать добывать газ в Алжире в 2026 году.

Владимир Путин в своей речи на пленарном заседании форума ожидаемо сделал акцент на экономике, бизнесе и сотрудничестве в гуманитарных областях.

«Потенциал Африки всем очевиден. Так, среднегодовые темпы роста ВВП континента за последние 20 лет – 4-4,5 процента в год – превышают общемировые. Население приближается к 1,5 млрд человек и растет быстрее, чем где-либо в мире», – заявил Путин.

Президент отдельно выделил рост товарооборота России со странами Африки, который достиг $18 млрд. Путин назвал это итогом сочинского одноименного саммита и анонсировал радикальное расширение торговых отношений.

Также российский лидер пообещал обеспечить продовольствием африканский континент и в очередной раз объяснил причины отмены зерновой сделки. Впрочем, подробно Путин писал об этом в своей статье перед саммитом. А сегодня анонсировал безвозмездную поставку и доставку для Буркина-Фасо, Мали, Эритреи по 25-50 тыс. тонн зерна.

Владимир Путин заявил, что рассматривает Африканский союз как ведущую региональную организацию, которая формирует современную структуру безопасности на континенте Фото: kremlin.ru

Суверенитет африканских стран, смена президента в Нигере и при чем тут Пригожин

Впрочем, без политических заявлений также не обошлось. Владимир Путин заявил, что рассматривает Африканский союз как ведущую региональную организацию, которая формирует современную структуру безопасности на континенте. Также российский президент выразил уверенность в подключении Африканского союза к G20 уже на следующем саммите организации в Индии.

«Говорят, что друг познается в беде. В сложные времена Россия всегда была рядом с Африкой», – ответил Путину Президент Коморских островов, глава Африканского союза Азали Ассумани.

Россия будет и дальше способствовать укреплению суверенитета африканских стран, подчеркнул Путин. В этом плане довольно любопытно, что сегодня ночью военные Нигера заявили о смещении президента страны и закрытии границ.

Известно, что лишившийся должности Мохамед Базум являлся «профранцузским» президентом. Франция, как известно, большую часть своего потребления электроэнергии закрывает за счет АЭС. Весь секрет в источниках Урана в Нигере – французы добывали его в колониальные времена. Сейчас Нигер – пятая страна в мире по количеству разведанных запасов урана. Но при этом официально считается беднейшей страной на планете.

Евгений Пригожин в кулуарах саммита, где он встретился с представителями Центральноафриканской Республики Фото: соцсети главы «Русского дома» в ЦАР

Сегодня Нигер в состоянии добывать лишь 5% урановой руды в мире. Но и этого достаточно, чтобы покрывать 30-45% французских аппетитов на уран. Очевидно, что «лавочку» в Нигере могут закрыть. По информации ряда телеграм-каналов, к власти в африканской стране приходят пророссийские силы. В то же время большинство экспертов сходятся во мнении, что вся система энергетической стабильности Франции без Нигера рухнет.

Очень интересное событие, которое совершенно случайно совпало по времени с саммитом «Россия – Африка». И есть еще небольшой мазок в общей картине. Те же каналы распространили фотографию Евгения Пригожина в кулуарах саммита, где он встретился с представителями Центральноафриканской Республики.

Как известно, ЦАР, Мали и – внимание – Нигер признают высокую эффективность ЧВК «Вагнер» и продолжают сотрудничество.

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru