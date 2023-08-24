Новый порт и корабли: как в Казани апгрейдят речной флот

На прошлой неделе судно «Муса Джалиль» положило начало возрождению межрегиональных речных перевозок, пройдя по маршруту Казань-Ульяновск-Казань

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

У туристов растет популярность речного транспорта

Волга, Кама и Вятка – таков судоходный ресурс Республики Татарстан. После упадка в 90-х годах используются водные пути далеко не в полную силу: в регионе существуют 10 социальных (внутрирегиональных) пассажирских маршрутов, 2 паромные переправы и 4 ледовые. Обслуживали речные пассажирские перевозки до недавнего времени всего две компании – «Татфлот» и набережночелнинское «Производственное объединение нерудных материалов». В этом году, чтобы оживить отрасль, Татарстан создал компанию «Флот РТ».

В парке перевозчика-новобранца сейчас четыре судна: два новеньких водоизмещающих (тихоходных) А217 и два «Метеора» на подводных крыльях (скоростных) – «Михаил Девятаев» и «Муса Джалиль». Выполняют они преимущественно туристические рейсы – в Свияжск, вечерние прогулки по акватории.

На прошлой неделе судно «Муса Джалиль» положило начало возрождению межрегиональных речных перевозок, пройдя по маршруту Казань – Ульяновск – Казань. До этого события суда типа «Метеор» из Казани в Ульяновск приходили 19 лет назад.

Одним из первых пассажиров пока туристического, но в перспективе и социального рейса стал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Одним из первых пассажиров пока туристического, но в перспективе и социального рейса стал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Та многолетняя боль, которая была у нас в республике, начинает постепенно уходить. Мы всегда говорили, что у нас прекрасные туристические центры, у нас прекрасная инфраструктура в городах, но реки Волга и Кама – то, что является одним из наших уникальных ресурсов, – пока вообще никак не использовались. Это было буквально 3 года назад. На сегодня мы видим, что руководство республики вкладывает огромные деньги в создание новых судов, в обновление инфраструктуры. Это сразу сказывается на количестве туристов, которые воспользовались речными перевозками», – сказал Иванов сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

По его словам, турпоток в этом году вырос на 15-18%. При этом речным транспортом воспользовались втрое больше гостей Казани, чем за то же время в прошлом году. Однако в абсолютных цифрах, признал Сергей Иванов, это пока даже не сотни тысяч туристов.

Он заявил, что в этом году всего ожидается приезд в республику более 4 млн путешественников и у водного туризма очень большой потенциал. «На рынок речных перевозок пришли и частные игроки, и это тоже очень хорошо для жителей и гостей республики – есть выбор. Но, конечно, большие надежды мы связываем с развитием компании “Флот РТ”. Там появляются новые суда, там появляются суда, которые позволяют закрывать не только внутренние потребности республики, но и выстраивать межрегиональные маршруты», – отметил Иванов.

В 2022 году между Казанью и Чебоксарами начало курсировать скоростное судно «Валдай» вместимостью 45 человек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Регионы договариваются субсидировать рейсы

Глава Госкомитета РТ по туризму напомнил, что в 2022 году между Казанью и Чебоксарами начало курсировать скоростное судно «Валдай» вместимостью 45 человек: весь прошлый и нынешний сезон, по словам Иванова, оно ходит с практически 100-процентной загрузкой. В этом году на базе регулярного рейса сделали туристический продукт.

«Мы субсидируем переезд между двумя регионами, но каждый регион получает туристов, которые ночуют в гостинице, питаются в кафе-ресторанах, покупают сувенирную продукцию, посещают музеи и так далее. В этом смысле экономический эффект от таких дополнительных расходов перекрывает размер субсидии, которая регионом выделяется на функционирование такого маршрута», – подчеркнул Иванов.

Речные рейсы от Казани до Ульяновска и обратно, регионы договорились субсидировать поровну.

В следующем году, по словам министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарита Ханифова, это потребует около 30 млн рублей дотаций.

«Будем дотировать по крайней мере первый год, пока будет нарабатываться пассажиропоток», – сказал глава ведомства.

С 25 августа рейс Казань – Ульяновск – Казань будет выполняться еженедельно по пятницам, субботам и воскресеньям. До 10 сентября включительно панируется выполнить не менее 9 рейсов. В следующем году рейсы планируется сделать регулярными.

Роман Лизалин: «Мы планируем увеличить парк судов. Те суда, которые на сегодняшний день стоят без внимания, планируем модернизировать, ремонтировать и тоже запускать в работу» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Новому флоту – новые речные ворота

Компания АО «Флот РТ» была создана, прежде всего, для социальных перевозок внутри республики, акцентировал внимание ее генеральный директор Роман Лизалин. Однако в текущем году социальные рейсы выполняет, как и прежде, «Татфлот», поскольку выиграл тендер. С завершением навигации, в октябре-ноябре, имущество компании будет передаваться на баланс «Флота РТ». А это около 30 судов «с историей», причальные стенки, дебаркадеры, здание касс и зала ожидания, прилегающая к речному пассажирскому порту территория.

«Мы планируем увеличить парк судов. Те суда, которые на сегодняшний день стоят без внимания, планируем модернизировать, ремонтировать и тоже запускать в работу. В то же время мы будем прирастать новым флотом, парк наших новых судов будет расширяться. Большая поддержка оказана уже сегодня руководством нашей республики. В то же время мы для себя ставим задачу по модернизации и ремонту инфраструктуры – причальной инфраструктуры, дебаркадеров», – рассказал Лизалин.

Как именно предложено будет реконструировать Казанский речной порт, горожане узнают, вероятнее всего, лишь в следующем году Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как именно предложено будет реконструировать Казанский речной порт, горожане узнают, вероятнее всего, лишь в следующем году. Пока же над проектом его преображения и прилегающей территории, сообщил Фарит Ханифов, работает Управление архитектуры Казани.

«Работы ведутся, и это не только облик самого здания речного вокзала, но и прилегающей территории. Разумеется, территория речного порта города Казани сегодня требует реконструкции, модернизации. Там очень много зданий и сооружений, достаточно много лет эксплуатируемых, их придется или ремонтировать, или реконструировать – доводить до ума. Я думаю, может быть, не в этом, но в следующем году мастер-план, дизайн-план этого участка города будет представлен», – сказал Ханифов.

Парадное трехэтажное, но не действующее, административное здание остается за «Татфлотом». Однако реконструкция, уточнил министр транспорта РТ на вопрос корреспондента «Татар-информа», коснется и этого здания.

Фарид Ханифов: «Очень много зданий и сооружений, достаточно много лет эксплуатируемых, их придется или ремонтировать, или реконструировать – доводить до ума» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Татарстан как звено Великого Волжского пути

Развивать водный пассажирский транспорт для перевозок по европейской части страны, создать единую маршрутную сеть по российским рекам для пассажиров и грузов поставил 20 июня в ходе совещания Президент России Владимир Путин. Разработан перспективный план строительства гражданских судов на период до 2035 года. Согласно документу, за этот период в стране должно быть построено около 1 тыс. судов, в том числе для речных перевозок.

«В федеральной программе “Великий Волжский путь” рассматриваются на государственном уровне региональные перевозки, начиная с низов Волги, Астрахани, до Верхней Волги – города Ярославля мимо Нижнего Новгорода, мимо Городца. Мы как республика на пересечении двух больших рек в Камском Устье рассматриваем и пути вверх по Каме. До Перми в свое время региональные маршруты ходили», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Ханифов при этом подчеркнул, что учитывается и современное развитие авто- и железнодорожной инфраструктуры. Однако разнообразие оставляет право за пассажиром выбирать, каким образом добраться до точки назначения.

«Но все-таки река имеет свою особенность – она очень притягивает людей: здесь можно и отдохнуть, и насладиться природой наших рек и совсем другой эффект, когда ты едешь такое же время по железной дороге или автомобильной. И очень большой интерес у других регионов, наших соседей. Напомню, пять руководителей поволжских регионов в прошлом году подписали соглашение о региональных перевозках: Самара, Ульяновск, Чувашская Республика, Марийская, Татарстан», – сказал Фарит Ханифов.

Министр подчеркнул, что пассажиропоток на речных рейсах предстоит изучить на собственном опыте – «нарабатывать, накатывать или “наплывать”», так как рассчитать теоретически его будет трудно.

Пассажиропоток на речных рейсах предстоит изучить на собственном опыте – «нарабатывать, накатывать или “наплывать”», так как рассчитать теоретически его будет трудно Фото: © Михаил Захаров / «Татар – информ»

Зеленодольский завод готов строить до 10 «метеоров» в год

На выполнение перспективного федерального плана строительства гражданских судов на период до 2035 года заявилось и предприятие Татарстана – Зеленодольский завод имени Горького, собравший суда «Михаил Девятаев» и «Муса Джалиль».

«Сегодня разрабатывается общегосударственная программа, в частности “Великий Волжский путь”. В эту программу будут включены не только вопросы обустройства причальной инфраструктуры, причальных стенок, дебаркадеров, но как раз-таки и строительство судов для перевозки пассажиров. Мы возможностями нашего Зеленодольского судостроительного завода заявились. [Раисом РТ] Рустамом Нургалеевичем [Миннихановым] была даже поставлена цель, чтобы завод рассчитал свои силы, возможности, свои цеха, свои рабочие ресурсы для выпуска 8-10 “Метеоров” в год. Наш завод выпускал в советское время до 12 “Метеоров” в год – то есть “Метеор” в месяц. Такие возможности у нас есть, и мы этими возможностями заявляемся», – рассказал Ханифов.

Наряду с пассажирскими перевозками развитие транспортно-логистических коридоров Республики Татарстан именно по воде – одно из важнейших направлений Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

При этом министр транспорта констатировал, что в России достаточно заводов, строящих суда. Разнарядка [по выполнению перспективного плана строительства гражданских судов на период до 2035 года] для конкретных предприятий еще только формируется, и много будет зависеть от того, как просчитан трафик.

«Настроить тех же “Метеоров” или другое судно можно, потом еще их нужно загрузить [пассажирами]», – подчеркнул Фарит Ханифов.

Наряду с пассажирскими перевозками развитие транспортно-логистических коридоров Республики Татарстан именно по воде – одно из важнейших направлений для министерства промышленности и торговли РТ, обратил внимание заместитель министра промышленности и торговли РТ Герман Лернер. Одно из перспективных – международный транспортный коридор Север – Юг, он должен будет обеспечить связь между Россией и странами Индийского океана через страны Каспийского бассейна – например, Иран. Это позволит в числе прочего обеспечить поставки продуктов, вошедших в список критического импорта.

«Мы загрузим логистические центры, расположенные в Республике Татарстан, будем развивать межрегиональную кооперацию промышленных предприятий в целях совместного производства экспортоориентированной продукции, организации поставок продукции, вошедшей в список критического импорта, через страны Каспийского бассейна, а также судоходства по рекам Волга и Кама», – сказал Герман Лернер.