Только один человек обогнал Минниханова в национальном рейтинге губернаторов

Фото: «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов занял второе место в национальном рейтинге губернаторов за период с июля по август. Обогнал его только мэр Москвы Сергей Собянин. Результаты исследования, посвященного оценке деятельности глав субъектов России, опубликовал центр информационных коммуникаций «Рейтинг» на основе заочного анкетирования и опросов представителей экспертного сообщества.

На третьем месте рейтинга оказался глава Тульской области Алексей Дюмин, на четвертом – губернатор Сахи (Якутия) Айсен Николаев. На пятом месте – глава Чечни Рамзан Кадыров.

Для Минниханова выдались насыщенными июль и август, отмечает член Общественного совета при Минкульте РТ, председатель Комитета по делам ветеранов в РТ Михаил Надеждин. Он напомнил, что Раис республики участвовал в саммите «Россия-Африка», встречаясь на различных площадках с главами африканских стран, многие из которых потом посетили Татарстан, а также ездил с визитом в Турцию.

Кроме того, много внимания руководитель Татарстана уделял проблемам аграриев, профилактике пожаров на фоне жаркой погоды, оздоровлению Волги. Важным стало состоявшееся при его участии открытие нового моста через Волгу на участке трассы М12.

«Авторитет главы республики среди жителей – незыблемый. Он справляется с делами, поддерживает СВО, помогает семьям мобилизованных», – подчеркивает Надеждин, добавляя, что оценить работу Минниханова можно только положительно.

Напомним, Раис РТ занимал второе место в национальном рейтинге по итогам 2022 года.