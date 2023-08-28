«Один плюс один – получается 11»: зачем СИБУР стянет все свои научные центры в Казань?

«Казаньоргсинтез» запустил сегодня модернизированную установку синтеза изопропилбензола (ИПБ)

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татары – такие: пока руками не потрогают, не верят»

Одно из крупнейших предприятий СИБУРа – «Казаньоргсинтез» запустил сегодня модернизированную установку синтеза изопропилбензола (ИПБ). Это сырье – первый полупродукт при получении полимера повышенной прочности – поликарбоната, единственным в России производителем которого как раз и является казанское предприятие. Капитальные затраты на реализацию проекта составили 2,5 млрд рублей, этим «Казаньоргсинтез» завершил масштабную модернизацию производства сырья для выпуска этой продукции.

Символическую кнопку на торжественной церемонии запуска нажали Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава «СИБУР Холдинга» Леонид Михельсон, а также генеральные директора СИБУРа – Михаил Карисалов и «Казаньоргсинтеза» – Айрат Сафин.

Перед этим на «Казаньоргсинтезе» состоялось заседание совета директоров СИБУРа, а затем представительная делегация объехала все предприятие, осмотрев новую столовую, Центр здоровья и площадку модернизируемого реактора Б на заводе полимеров низкого давления (ключевой инвестпроект предприятия).

Символическую кнопку на торжественной церемонии запуска нажали Рустам Минниханов и глава «СИБУР Холдинга» Леонид Михельсон, а также Михаил Карисалов и Айрат Сафин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Увиденное впечатлило. «Хочу поблагодарить акционеров за решения, которые способствуют развитию наших предприятий – тех, которые находятся на территории республики. Мы сегодня находимся на предприятии «Казаньоргсинтез». Мы ощутили, как идут преобразования – и это касается не только реконструкции промышленных установок, что очень важно, но и создания условий для работы трудового коллектива. Это организация питания, медицинское обслуживание, раздевалки и другие бытовые помещения, благоустройство территории. Все в целом. Это те вопросы, которые надо было пораньше решить», – заявил Рустам Минниханов.

И добавил: «Поликарбонат – это ценнейший продукт в стране», а «Казаньоргсинтез» – единственный производитель. «И то, что сегодня этот продукт будет производиться со сниженными экологическими выбросами, – это большой успех всего трудового коллектива, который реализовал этот проект. Хочу поблагодарить коллектив за работу, за вклад в реконструкцию и модернизацию предприятия», – сказал Раис РТ.

Рустам Минниханов: «Хочу поблагодарить акционеров за решения, которые способствуют развитию наших предприятий» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Леонид Михельсон, в свою очередь, отметил, что ему «приятно присутствовать на таком важном мероприятии». Объединение активов ТАИФа и СИБУРа, напомнил он, случилось не так давно – в это и правда сложно поверить, но не прошло еще и двух лет с октября 2021 года. «И когда Рустам Нургалиевич одобрял это наше совместное решение, у него где-то чуть-чуть, немного, но были сомнения, ведь надо было инвестировать, а не просто взять предприятия и на нем деньги зарабатывать», – вспомнил глава «СИБУР Холдинга».

«Татары – такие, пока руками не потрогают, не верят, это генетически в нас», – засмеялся Раис Татарстана.

«СИБУР выполняет обязательства! – также с улыбкой продолжил Михельсон. – И мне было приятно видеть сегодня улыбающееся лицо Рустама Нургалиевича, когда мы показали ему все преобразования на площадке «Казаньоргсинтеза». Такие же инвестиции мы делаем и в «Нижнекамскнефтехим». И сегодня на совете директоров рассматривали предварительный план дальнейших инвестиций, и большой упор будем сделан именно на Татарстане».

Леонид Михельсон: «На фоне мировых конкурентов СИБУР в эти тяжелые времена выглядит намного лучше» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Всю науку мы сосредоточим здесь, в Татарстане»

На пресс-подходе Михельсон свою мысль развил, напомнив, что у СИБУРа есть и другие промплощадки – в частности, «Запсибнефтехим» в Тобольске или Амурский ГПЗ, который «сложно, но продвигается». Но, по его словам, предприятия в Татарстане, где производится четверть продукции всего холдинга, для него даже «более приоритетны».

«На фоне мировых конкурентов СИБУР в эти тяжелые времена выглядит намного лучше. И, я уверен, именно за счет того, что три сверхквалифицированные площадки просто своевременно объединились. Эти площадки переплетены и по продуктам, и по сырьевой базе, и по мозгам, и именно это дало наименьший негативный эффект в текущей ситуации. Если бы мы были разрозненны, намного тяжелее переживали бы нынешнее время», – отметил владелец и глава СИБУРа.

А гендиректор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов добавил: «Когда мы работали порознь, мы всегда считали “Казаньоргсинтез” заслуженным конкурентом и по технологическому развитию, и по освоению новых продуктов». «Но я рад, что сегодня, наверное, по-татарски скажу, один плюс один – получается 11, и все от такого сложения только выиграли. Вместе лучше, чем порознь. И вот это вместе дает для страны – и для потребителей, и для команды СИБУРа, и для акционеров, один из которых – Республика Татарстан, – огромный плюс», – считает он.

Михаил Карисалов: «Вместе лучше, чем порознь. И вот это вместе дает для страны – и для потребителей, и для команды СИБУРа, и для акционеров, один из которых – Республика Татарстан, – огромный плюс» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководство СИБУРа заверяло руководство Татарстана, что инвестировать в свои активы в республике будет и дальше. Более того, Михельсон объявил о сенсационном решении, принятом советом директоров сегодня: в Казани будет создан единый корпоративный центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ нового поколения. «Всю науку, которая размещена по России, мы сосредоточим здесь, в Татарстане», – заявил глава СИБУРа.

«Вы знаете, я чуть-чуть в НОВАТЭКе работаю, у нас отдаленные объекты и много рабочих, много инженерного состава из Татарстана. Это кадровый резерв страны, профессиональные и хорошие люди. Поэтому мы будем сюда инвестировать», – добавил Михельсон.

Рустам Минниханов на пресс-подходе не скрывал радости от этого решения. «Казань – это центр химии, здесь хорошая наука, персонал, а потому логично, что центр разработок и НИОКР компания планирует создать здесь. Это будут и лаборатории, и все, что необходимо для такой работы. А что такое наука? Это наша конкурентоспособность. Мы видим, что не все наши партнеры оказались партнерами. Но уровень задач, которые мы должны решить, требует большого интеллекта. Уверен, что мы сможем решить благодаря и потенциалу, сосредоточенному в нашей стране. И тем партнерам, которые с нами работают», – заявил Раис Татарстана. Подробности создания нового RnD-подразделения СИБУРа в Казани в холдинге обещали раскрыть позднее.

Ранее на предприятии были увеличены мощности по выпуску поликарбонатов с 77 до 100 тыс. тонн в год Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Снизить выбросы и сбросы

В недавнем интервью «Татар-информу» гендиректор предприятия Айрат Сафин рассказывал, что модернизация установки по производство ИПБ – элемент амбициозной инвестиционной программы, нацеленной на улучшение экологических показателей, увеличение объемов производства и повышение эффективности. Общая сумма планируемых инвестиций «Казаньоргсинтеза» на 2023–2027 годы составляет 70 млрд рублей.

Как рассказал «Татар-информу» директор завода поликарбонатов Марат Хайруллин, «чтобы получить этот востребованный и в промышленности, и в быту продукт, нужно сделать девять химических превращений».

«Первая ступенька – берем бензол и пропилен и получаем изопропилбензол. Дальше из него мы получаем фенол и ацетон, из них – бисфенол А. На другом плече другая цепочка выстроена: берем окись этилена и СО2 – получаем этиленкарбонат, диметилкарбонат и дефинилкарбонат. Потом его соединяем с бисфенолом А и так получаем поликарбонат», – объяснил он.

По словам Хайруллина, производство поликарбонатов на «Казаньоргсинтезе» базируется на наиболее безопасной бесфосгенной технологии выпуска бисфенола А, которая в свое время была впервые адаптирована для работы в климатических условиях с отрицательными температурами.

Ранее на предприятии были увеличены мощности по выпуску поликарбонатов с 77 до 100 тыс. тонн в год. И, конечно, это потребовало вложений и во всю цепочку. В конечном итоге за счет модернизации сырьевых переделов предприятие добивается снижения себестоимости конечного продукта.

Старая установка по выпуску ИПБ работала на том же самом месте, но занимала намного большую по размеру территорию, оказывала серьезное негативное воздействие на экологию, но главное – не соответствовала современным мировым технологиям.

«У нее было высокое потребление энергоресурсов, низкая селективность процесса, то есть большой выход побочных продуктов, а также отходов. Сейчас все работает иначе. Новая установка – более экономичная, что позволит снизить себестоимость получаемого ИПБ на 8,3%, а это, в свою очередь, позволит снизить и стоимость поликарбоната более чем на 3,7%», – рассказал Хайруллин.

На старой установке применялся гомогенный катализатор – трихлористый алюминий. Его в жидком виде приходилось подавать прямо в процесс, а потом «отмывать от него получаемый полупродукт». Из-за этого образовывался большой объем сточных вод, загрязненных хлоридами и алюминием (сейчас эти сбросы сократятся на 80 тонн в год, или почти на 95%). Катализатор в модернизированной установке – гетерогенный, сделанный на основе твердого цеолита. Такой способен работать без замены несколько лет, а по истечении «срока годности» его отправят не в отходы, а в регенерацию. Такие вот чудеса возможны в химии!

«За последние 20 лет мы увеличили мощности производства в два раза, но за счет использования наиболее эффективных решений не увеличили свой экологический след» Фото: rais.tatarstan.ru

На новом производстве расходные нормы по сырью сокращены на 4%, объемы паропотребления – в три раза (или на 68%), выбросы вредных веществ – на 20% (правда, от общих выбросов только производства фенола – ацетона), а образование отходов отработанного катализатора в виде мульмы – на 60 тонн в год. Выросла и глубина переработки, из того же объема сырья получается больше целевого продукта и меньше побочного — смол.

В новом корпусе было смонтировано 52 насоса и 28 теплообменников, построены три реактора и 21 емкость, а также четыре ректификационные колонны. Что важно – процесс реконструкции производства шел в период плановых остановочных ремонтов завода и не затрагивал действующие переделы. «Эта поаппаратная замена позволила не лишать российский рынок доступного поликарбоната, не убирать нашу долю рынка в угоду импортному продукту», – отметил Михаил Карисалов.

«За последние 20 лет мы увеличили мощности производства в два раза, но за счет использования наиболее эффективных решений не увеличили свой экологический след. Мы благодарны нашим акционерам, в число которых входит Правительство Республики Татарстан, за поддержку данной стратегии: все последующие проекты развития мы также планируем реализовывать с фокусом на снижение воздействия на окружающую среду», – завил Айрат Сафин, генеральный директор «Казаньоргсинтеза».

По его словам, следующий важный этап для предприятия – это модернизация реактора Б на заводе полиэтилена низкого давления, сырьем для которого станет этилен с нового комплекса ЭП-600, что достраивают в Нижнекамске. Также в следующем году планируется завершить модернизацию цехов завода этилена, что позволит снизить выбросы от печей пиролиза на 17% за счет применения новых конструкций печей и типов плазменных горелок.

В текущем году на «Казаньоргсинтезе» будет дан рестарт и проекта строительства парогазовой установки ПГУ-250 МВт, аналогичной той, что с прошлого лета работает на «Нижнекамскнефтехиме». «К сожалению, он был у нас на паузе из-за того, что компания Siemens отказалась от выполнения своих обязательств. Но мы намерены завершить этот проект в 2025 году», – заявил Сафин.