Главный эпидемиолог РТ: Чем новый сертификат о прививке от Covid-19 отличается от старого

О том, что в Татарстане вводят тотальный контроль за выдачей сертификатов о вакцинации, о том, что липовые сертификаты стоят людям жизни, а также о том, почему повторно привиться от коронавирусной инфекции необходимо через полгода, в прямом эфире говорили вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева и главный эпидемиолог республики Дмитрий Лопушов.

В России начала действовать новая форма сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Отличия нового сертификата от старого

В России начала действовать новая форма сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции. В отличие от старого образца новый документ о вакцинации состоит из трех разделов.

«Сертификат будет включать три раздела. Первый раздел – о вакцинации, данные будут браться из федерального регистра. Гражданину ничего не надо делать, никуда идти, это будет переоформление», – отметил главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Следующим пунктом в сертификате идут сведения о перенесенном ранее заболевании, вся информация поступит из регистра Минздрава.

Третий раздел посвящен медицинским отводам. Здесь выделен временной период, данные за который должны быть внесены в систему. Решается вопрос о том, как врачи будут вносить эту информацию. Однако еще не проработан вопрос выдачи QR-кода тем, у кого есть медицинский отвод, но решение этой проблемы сейчас ищут.

На документе о вакцинации или перенесенном заболевании QR-код будет размещен там же, в левом углу сертификата, как это было раньше.

QR-код будет доступен также только после прохождения всего комплекса медицинских процедур, исключение – «Спутник Лайт», при введении этой однокомпонентной вакцины сертификат появится сразу же.

Дмитрий Лопушов: «В случае осложнения эпидобстановки решение о действии сертификата о вакцинации может быть изменено» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Срок действия сертификата может быть сокращен из-за ухудшения эпидобстановки

«Если мы говорим о вакцинации – это год, если мы говорим о заболевании – это 6 месяцев», – отметил эпидемиолог.

От вида вакцины срок действия сертификата не меняется. То есть он будет действовать год вне зависимости от того, каким препаратом привился человек: «Спутником V», «КовиВаком» или «Спутником Лайт».

Дмитрий Лопушов рассказал, что медицинские отводы могут быть постоянными или временными, обычно они действуют от месяца до полугода.

«В случае осложнения эпидобстановки решение о действии сертификата о вакцинации может быть изменено – в случае нарастания заболеваемости», – добавил врач.

От вида вакцины срок действия сертификата не меняется Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Почему повторную прививку лучше сделать через 6 месяцев?

Главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов назвал причины, по которым привиться от коронавируса повторно стоит через полгода.

«Когда был уханьский штамм, мы говорили, что вакцинация будет работать год. Сейчас, увы, прогнозы не оправдались, пришел штамм «дельта», который отличается высокой контагиозностью, высокой степенью распространения, поэтому та повторная вакцинация, которая у нас стартовала и проходит, включает в себя последовательно проведенные прививки через 6 месяцев после второй», – отметил врач.

Дмитрий Лопушов подчеркнул, что прохождение повторной вакцинации крайне важно, пройти ее можно любым препаратом. Эпидемиолог посоветовал остановиться на «Спутнике V», которого сейчас достаточно в республике. Этот препарат зарекомендовал себя исключительно с хорошей стороны, резюмировал Лопушов.

Эпидемиолог посоветовал остановиться на «Спутнике V», которого сейчас достаточно в республике Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

За выдачей сертификатов будет тотальный контроль

В Татарстане будут тщательно следить за выдачей сертификатов о прививке от Covid-19.

«Есть поручение на уровне Правительства Российской Федерации о том, чтобы был тотальный контроль выдачи этих сертификатов», – подчеркнула вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

По словам Лейлы Фазлеевой, не раз случалось так, что поддельный сертификат стоил татарстанцам жизни.

Главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов поделился мнением, что поддельные сертификаты лишь усугубят непростую ситуацию с коронавирусом: люди серьезно заболевают и заражают других.

«Поддельный сертификат – это не спасение, вакцинация нужна прежде всего каждому из нас, а не кому-то на стороне или врачу», – отметила Лейла Фазлеева.

Раньше для достижения коллективного иммунитета было достаточно вакцинации 60% населения, теперь же, с приходом дельта-штамма, необходимо привить уже 80% татарстанцев Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Коллективный иммунитет сформируется к январю

Если в Татарстане сохранятся высокие темпы вакцинации от коронавируса, коллективный иммунитет к нему может сформироваться уже в начале следующего года.

«Темпы вакцинации в республике довольно-таки хорошие, в то же время отметился незначительный спад. Если мы вакцинировали и 33-34 тысячи жителей, сейчас это порядка 25 тысяч жителей. По прогнозам, мы достигнем коллективного иммунитета, по последним данным, в январе 2022 года. Если темпы будут уменьшаться, эта дата будет от нас отдаляться», – отметил Дмитрий Лопушов.

Дмитрий Лопушов напомнил, что раньше для достижения коллективного иммунитета было достаточно вакцинации 60% населения, теперь же, с приходом дельта-штамма, необходимо привить уже 80% татарстанцев.

«Все зависит от нас, насколько мы быстро сформируем этот иммунитет. Коллективный иммунитет – это кирпичная стена, и каждый провакцинированный вносит кирпичик в эту стену. Чем быстрее все провакцинируются и внесут свои кирпичики, тем быстрее мы получим эту стену, которая будет нас защищать от коронавируса», – добавил эпидемиолог.