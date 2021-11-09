Минздрав Татарстана рассказал, чем новый сертификат о вакцинации отличается от старого

В отличии от старого образца новый сертификат о вакцинации будет состоять из трех разделов. Об этом во время специального прямого эфира о вакцинации рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

В России начала действовать новая форма сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции.

«Сертификат будет включать три раздела. Первый раздел о вакцинации, данные будут браться из федерального регистра. Гражданину ничего не надо делать, никуда идти, это будет переоформление», – отметил спикер.

Следующим пунктом в сертификате идут сведения о перенесенном ранее заболевании, вся информация поступит из регистра Минздрава.

Третий раздел посвящен медицинским отводам, здесь выделен временной период, за который данные должны быть внесены в систему. Решается вопрос о том, как врачи будут вносить эту информацию.

При этом QR-код будет размещен там же, в левом углу сертификата, как это было раньше.