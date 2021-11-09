Лейла Фазлеева: Есть поручения о тотальном контроле за выдачей сертификатов о вакцинации

В Татарстане будут тщательно следить за выдачей сертификатов о прививке от Covid-19. Об этом в специальном прямом эфире о вакцинации рассказала вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

«Есть поручение на уровне Правительства Российской Федерации о том, чтобы был тотальный контроль выдачи этих сертификатов», — подчеркнула спикер.

По словам Лейлы Фазлеевой, не раз случалось так, что поддельный сертификат стоил татарстанцам жизни.

Главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов поделился мнением, что поддельные сертификаты лишь усугубят непростую ситуацию с коронавирусом: люди серьезно заболевают и заражают других.

«Поддельный сертификат — это не спасение, вакцинация нужна прежде всего каждому из нас, а не кому-то на стороне или врачу», — отметила Лейла Фазлеева.