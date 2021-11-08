В России начала действовать новая форма сертификата о вакцинации

С сегодняшнего дня в России вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации от коронавируса и перенесенной болезни. Напомним, приказ Минздрава был опубликован на портале правовой информации в конце октября.

В новом документе содержится информация о привившемся: ФИО, дата рождения, пол, адрес места жительства и дата формирования справки. Имеется место для QR-кода, даты прививки, названия вакцины и пр. При этом сертификат включат сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о перенесенном заболевании.

В приказе сказано, что документ формируется в электронном виде не позже чем через 3 после вакцинации. Все сертификаты, оформленные до сегодняшней даты, будут переоформлены на портале госуслуг.