Минздрав рассказал, когда в Татарстане сформируется коллективный иммунитет

Если в Татарстане сохранятся высокие темпы вакцинации от коронавируса, коллективный иммунитет к нему может сформироваться уже в начале следующего года. Об этом в специальном прямом эфире о вакцинации рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Темпы вакцинации в республике довольно-таки хорошие, в то же время отметился незначительный спад. Если мы вакцинировали и 33–34 тыс. жителей, сейчас это порядка 25 тыс. жителей. По прогнозам, мы достигнем коллективного иммунитета, по последним данным, в январе 2022 года. Если темпы будут уменьшаться, эта дата будет от нас отдаляться», – отметил спикер.

Дмитрий Лопушов напомнил, что раньше для достижения коллективного иммунитета было достаточно вакцинации 60% населения, теперь же, с приходом дельта-штамма, необходимо привить уже 80% татарстанцев.

«Все зависит от нас, насколько мы быстро сформируем этот иммунитет. Коллективный иммунитет – это кирпичная стена, и каждый провакцинированный вносит кирпичик в эту стену. Чем быстрее все провакцинируются и внесут свои кирпичики, тем быстрее мы получим эту стену, которая будет нас защищать от коронавируса », – добавил эпидемиолог.