Эпидемиолог объяснил татарстанцам, почему следует повторно привиться через полгода

Привиться от коронавируса повторно стоит спустя полгода. Об этом в специальном прямом эфире о вакцинации рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Когда был уханьский штамм, мы говорили, что вакцинация будет работать год. Сейчас, увы, прогнозы не оправдались, пришел штамм «дельта», который отличается высокой контагиозностью, высокой степенью распространения, поэтому та повторная вакцинация, которая у нас стартовала и проходит, включает в себя последовательно проведенные прививки через 6 месяцев после второй», – отметил спикер.

Дмитрий Лопушов подчеркнул, что прохождение повторной вакцинации крайне важно, пройти ее можно любым препаратом. Эпидемиолог посоветовал остановиться на «Спутнике V», которого сейчас достаточно в республике. Этот препарат зарекомендовал себя исключительно с хорошей стороны, резюмировал Лопушов.

Массовая прививочная кампания против Covid-19 началась в регионах России 18 января этого года. Сейчас регионы стараются нарастить темпы вакцинации, чтобы остановить распространение инфекции. Напомним, из-за ухудшающейся эпидобстановки Президент России Владимир Путин объявил период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. Региональные власти могли самостоятельно продлить режим исходя из текущей эпидситуации. Ранее сообщалось, что такое решение приняли пять субъектов РФ.