Главный эпидемиолог Татарстана назвал сроки действия медотвода и сертификата о вакцинации

Сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции действует год. Об этом в специальном прямом эфире о вакцинации рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Если мы говорим о вакцинации – это год, если мы говорим о заболевании – это 6 месяцев», – отметил спикер.

От вида вакцины срок действия сертификата не меняется. То есть он будет действовать год вне зависимости от того, каким препаратом привился человек: «Спутником V», «КовиВаком» или «Спутником Лайт».

Дмитрий Лопушов рассказал, что медицинские отводы могут быть постоянными или временными, обычно они действуют от месяца до полугода.

«В случае осложнения эпидобстановки решение о действии сертификата о вакцинации может быть изменено — в случае нарастания заболеваемости», – добавил врач.