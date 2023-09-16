Глава Роскосмоса назвал вероятную причину крушения «Луны-25»

Модель станции «Луна-25»

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Вероятной причиной крушения российской автоматической станции «Луна-25» стало то, что акселерометр не включился вовремя и не передал информацию корректирующему двигателю аппарата. Об этом заявил руководитель госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, передает ТАСС.

«Почему не включился [акселерометр], мы детально разбираемся. У нас существует 16 версий, 11 мы уже проверили», — пояснил руководитель госкорпорации.

Борисов добавил, что никто не дает 100% гарантии подобным миссиям, так как никто не застрахован от нештатных ситуаций. Аварийная комиссия, по его словам, должна завершить работу до конца сентября, после чего результаты ее работы доведут до общественности.

Глава Роскосмоса также пообещал, что причины аварии будут детально изучены, «чтобы не повторить ошибки в будущем», и что выводы будут учтены при подготовке миссий «Луна-26» и «Луна-27».

Upd. (00.39): «Луна-25», первая с 1976 года отечественная автоматическая станция для изучения естественного спутника Земли, стартовала 11 августа. Из-за нештатной ситуации 19 августа она не смогла выполнить маневр. Позднее Роскосмос сообщил о крушении аппарата из-за сбоя в работе двигателя. На месте его падения образовался кратер.

На совещании в НПО «Лавочкина», головном разработчике «Луны-25», Юрий Борисов сообщил о готовности повторить миссию по посадке на естественный спутник Земли в 2025-2026 годах. Президент РФ Владимир Путин по этому поводу заметил: «Будем работать дальше».