NASA: После падения «Луны-25» на поверхности спутника Земли мог образоваться кратер

Предполагаемое место падения «Луны-25»

Фото: Центр космических полетов NASA имени Годдарда / Университет штата Аризона

Космический аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) сфотографировал новый кратер, образовавшийся на поверхности естественного спутника Земли. Именно в этом месте могла разбиться российская станция «Луна-25», сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Роскосмос установил приблизительное место падения станции 21 августа, а Lunar Reconnaissance Orbiter смог снять его 24 августа. При изучении снимков специалисты обнаружили, что в этой местности возник небольшой новый кратер (на фотографиях, сделанных в июне 2022 года, его нет).

Соответственно, в NASA пришли к выводу, что кратер образовался из-за столкновения российской космической станции с лунной поверхностью.

«Новый кратер диаметром около 10 метров расположен с координатами 57,865 градуса южной широты и 61,360 градуса восточной долготы на высоте около минус 360 метров. Точка падения находится на крутом (более 20 градусов) внутреннем склоне кратера Понтекулан G, примерно в 400 километрах от запланированной точки посадки „Луны-25“<…>», — отметили в американском космическом агентстве.

О том, что запущенная 11 августа российская космическая станция «Луна-25» потерпела крушение, Роскосмос объявил 20 августа. Причиной катастрофы был назван сбой в работе двигателя.

Позднее, 23 августа, посадочный модуль индийской станции «Чандраян-3» успешно сел на поверхность Луны. Россия может повторить лунную миссию в 2025-2026 годах.