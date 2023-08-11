Роскосмос рассказал о ходе первой почти за 50 лет российской экспедиции на Луну

Фото: Космический центр «Восточный» /телеграм-канал ГК «Роскосмос»

Сегодня с космодрома «Восточный» отправилась первая в истории современной России миссия на Луну. После отделения от разгонного блока автоматическая станция «Луна-25» была взята под управление, сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«По полученной телеметрической информации служебные и бортовые системы „Луны-25“ функционируют штатно. Связь со станцией стабильная и устойчивая. Группа управления работает в штатном режиме», — говорится в телеграм-канале корпорации.

Местом назначения станции станет Южный полюс Луны. Ожидаемое время прибытия — 21 августа.

Задача станции — отработать технологию мягкой посадки, а также провести анализ грунта, верхних слоев реголита и лунной экзосферы.

Напомним, что последняя миссия на Луну предпринималась еще во времена Советского Союза — в 1976 году.