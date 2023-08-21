Роскосмос назвал причину потери станции «Луна-25»

Авария со станцией «Луна-25» произошла из-за сбоя в работе двигателя — вместо необходимых 87 секунд он работал 127. Поэтому аппарат буквально разбился о спутник Земли, заявил в эфире канала «Россия 24» глава Роскосмоса Юрий Борисов.

«К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке, и вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата», — объяснил руководитель госкорпорации.

Он подчеркнул, что аппарат находился в зоне устойчивой радиосвязи на протяжении всей работы, поэтому специалистам было известно «все о положении корабля».

Однако в 14.57 связь со станцией прервалась, и восстановить ее уже не удалось. «Предварительные баллистические расчёты показали, что за счет нештатной работы корректирующей двигательной установки аппарат перешел на незамкнутую лунную орбиту и, по сути дела, врезался в поверхность Луны», — подытожил Борисов.

По его словам, аварийная комиссия госкорпорации уже начала работу, чтобы детально разобраться в причинах неполадки в работе корректирующего двигателя. Полученные итоги помогут при разработке дальнейших миссий.