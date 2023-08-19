Роскосмос сообщил о нештатной ситуации на борту станции «Луны-25»

Из-за нештатной ситуации сегодня «Луна-25» не смогла выполнить маневр – автоматическая станция должна была перейти на предпосадочную орбиту. Об этом «Роскосмос» сообщил в своем телеграм-канале.

«Сегодня в соответствии с программой полета «Луны-25», в 14:10 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас специалисты группы управления проводят анализ ситуации.

Первая в истории современной России миссия на естественный спутник Земли стартовала 11 августа. На следующий день станция «Луна-25» провела первую корректировку траектории полета, а позже передала первые данные от научных приборов. Также Роскосмос рассказал о первых результатах работы станции «Луна-25».