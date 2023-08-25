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Роскосмос может повторить миссию по посадке на Луну в 2025-2026 годах
Российские конструкторы и ученые «горят идеей продолжения лунного проекта», поэтому Роскосмос может рассмотреть возможность повторения миссии по посадке на Южный полюс Луны в 2025-2026 годах. Об этом гендиректор госкорпорации Юрий Борисов заявил на рабочем совещании в НПО «Лавочкина» — головном разработчике автоматической станции «Луна-25».
«Он обсудил с коллективом предприятия и российскими учеными возможные причины незавершенной миссии «Луна-25», а также дальнейшие перспективы российской лунной программы», – сообщается в телеграм-канале Роскосмоса.
Борисов подчеркнул, что незавершенная миссия автоматической станции «Луна-25» не ставит «на стоп» перспективы освоения Луны.
«Не нужно делать из этого трагедию, нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении», — добавил глава госкорпорации.
«Луна-25», первая с 1976 года отечественная автоматическая станция для изучения естественного спутника Земли, стартовала 11 августа. Из-за нештатной ситуации 19 августа «Луна-25» не смогла выполнить маневр. Позднее Роскосмос сообщил о крушении аппарата из-за сбоя в работе двигателя — вместо необходимых 87 секунд он работал 127.
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