Роскосмос может повторить миссию по посадке на Луну в 2025-2026 годах

Фото: телеграм-канал Роскосмоса

Российские конструкторы и ученые «горят идеей продолжения лунного проекта», поэтому Роскосмос может рассмотреть возможность повторения миссии по посадке на Южный полюс Луны в 2025-2026 годах. Об этом гендиректор госкорпорации Юрий Борисов заявил на рабочем совещании в НПО «Лавочкина» — головном разработчике автоматической станции «Луна-25».

«Он обсудил с коллективом предприятия и российскими учеными возможные причины незавершенной миссии «Луна-25», а также дальнейшие перспективы российской лунной программы», – сообщается в телеграм-канале Роскосмоса.

Борисов подчеркнул, что незавершенная миссия автоматической станции «Луна-25» не ставит «на стоп» перспективы освоения Луны.

«Не нужно делать из этого трагедию, нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении», — добавил глава госкорпорации.

«Луна-25», первая с 1976 года отечественная автоматическая станция для изучения естественного спутника Земли, стартовала 11 августа. Из-за нештатной ситуации 19 августа «Луна-25» не смогла выполнить маневр. Позднее Роскосмос сообщил о крушении аппарата из-за сбоя в работе двигателя — вместо необходимых 87 секунд он работал 127.