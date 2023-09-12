«Будем работать дальше»: Путин прокомментировал миссию «Луна-25»

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Перед миссией «Луна-25» была поставлена сложная задача и отсутствие успеха не означает, что программа будет завершена. Об этом Президент России Владимир Путин сказал на пленарной сессии Восточного экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос.

«Космос – это сложная, ответственная работа, связана с высокими технологиями. У нас здесь не просто наработки, у нас отличные компетенции. Что касается посадки на ту площадку, где тоже еще никто никогда не прилунялся, ну да, это сложная работа. Будет проведен анализ соответствующий, работа будет продолжена», – сказал глава государства.

Он выразил сожаление о том, что прилунение автоматической станции не состоялось, однако это не значит, что Россия завершит эту программу.

«Будем работать дальше. А что, разве в других странах никогда не было ЧП подобного рода?» – задал риторический вопрос Путин.

Он также назвал предпринимателя Илона Маска выдающимся человеком и активным, талантливым бизнесменом, у которого получаются многие проекты – в том числе и при поддержке американского государства.

«Мы со своей стороны тоже намерены развивать эту работу. В Роскосмосе принято уже решение, поддержанное Правительством. Мы уже привлекаем частных инвесторов в эту сферу деятельности. И достаточно успешно», – заключил Президент.

«Луна-25», первая с 1976 года отечественная автоматическая станция для изучения естественного спутника Земли, стартовала 11 августа. Из-за нештатной ситуации 19 августа «Луна-25» не смогла выполнить маневр. Позднее Роскосмос сообщил о крушении аппарата из-за сбоя в работе двигателя – вместо необходимых 87 секунд он работал 127. На совещании в НПО «Лавочкина» – головном разработчике «Луны-25» – гендиректор госкорпорации Юрий Борисов заявил о готовности повторить миссию по посадке на естественный спутник Земли в 2025-2026 годах.