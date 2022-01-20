Минздрав сообщил, что все данные по вакцине «Спутник V» переданы ВОЗ
Все данные по российской вакцине от коронавируса «Спутник V» переданы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Министр отметил, что визит экспертов из организации в Россию ориентировочно планируется в феврале.
«Все данные в ВОЗ переданы, досье сформировано, мы ожидаем от них решения, визит ожидаем в первом квартале, в феврале», – сказал министр во время рабочей поездки в Воронежскую область.
Ранее в организации заявили, что в конце января ждут получение дополнительной информации по российской вакцине, чтобы рассмотреть запрос на ее включение в список препаратов для экстренного применения.
В конце 2021 года представитель ВОЗ Маргарет Харрис сообщила о том, что признание препарата «Спутник V» задерживается из-за проверки технологических процессов.
В январе «Спутник V» уже получил положительное заключение от Европейского агентства лекарственных средств.
Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что российская вакцина эффективна против нового омикрон-штамма коронавируса, который Всемирная организация здравоохранения сочла «вызывающим беспокойство».
Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.
В начале января на Кипре впервые был обнаружен гибридный вариант штаммов «дельта» и «омикрон». Однако затем в ВОЗ появление этой мутации объяснили ошибкой секвенирования.