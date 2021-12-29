Представитель ВОЗ: Признание «Спутника V» задерживается из-за проверки техпроцессов

Процесс признания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» задерживается из-за проверки технологических процессов. Об этом представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис рассказала телеканалу RT.

«У нас в ВОЗ существует [процедура включения в] так называемый реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях. Мы запрашиваем документальное подтверждение безопасности и эффективности, а также документацию по технологии производства», — объяснила представитель международной организации.

Харрис заметила, что часто на проверку технологических процессов уходит много времени. Это, по ее словам, необходимо, чтобы «выяснить все подробности, провести инспекцию и так далее, чтобы вакцине дали зеленый свет».

При этом представитель ВОЗ уточнила, что аналогичную процедуру используют другие регуляторы. «Так что это может стать причиной задержек», — подчеркнула она.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что «Спутник V» эффективен против омикрон-штамма коронавируса.