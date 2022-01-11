ВОЗ объяснила происхождение «дельтакрона»

«Дельтакрон» не является штаммом, являющимся комбинацией двух вирусов. Об этом заявили в ВОЗ и призвали не применять данное название.

Помимо этого, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове призвала отказаться и от понятия «флурон», которым обозначалось одновременное заражение гриппом и коронавирусной инфекцией.

«Эти слова подразумевают комбинацию вирусов/вариантов, а этого не происходит. „Дельтакрон“, вероятно, является загрязнением образца во время секвенирования», — цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее кипрские ученые заявили об обнаружении нового штамма коронавируса, который якобы объединил в себе свойства «дельты» и «омикрона». Однако в Роспотребнадзоре отметили, что «дельтакрон» рано называть отдельным вариантом Covid-19. По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Камиля Хафизова, он мог являться лишь случайной смесью, возникшей из-за несоблюдения некоторых правил работы.