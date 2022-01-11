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Здоровье
11 января 2022  12:45

Препарат «Спутник V» получил положительное заключение от ЕМА

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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) дал положительное заключение о производственных стандартах и  клинических исследованиях  вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов. Об этом сообщил ТАСС.

«Вот эта часть работы по признанию именно производственных стандартов, по признанию того, как проводились клинические исследования, вот в этой части как раз EMA уже приезжало, и у нас нет критических замечаний, по части проведения клинических исследований мы получили положительное заключение», –  рассказал эксперт в эфире канала «Соловьев Live» в YouTube.

В конце 2021 года представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что признания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» задерживается из-за проверки технологических процессов.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что российский препарат эффективен против омикрон-штамма коронавируса.

 

 

#коронавирус #вакцина #Россия
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