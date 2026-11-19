Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Россия ответит на украинские удары по Крымскому мосту, и ответные действия на эти атаки ВСУ будут гораздо более болезненными. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на брифинге по итогам визита в Китай.

«Вопрос в ответных действиях. Они будут», – пообещал политик.

Российский лидер назвал Крымский мост исключительно мирным объектом, который, по его словам, давно не используется для перемещения нефтепродуктов и военной техники.

Путин также заверил, что мост будет полностью восстановлен. Сооружение уже ремонтируется, железнодорожная часть приведена в порядок, добавил он.

Отдельно Президент упомянул, что обсуждал с Советом безопасности РФ возможное прекращение огня в ряде сфер, но после ударов по Крымскому мосту российская сторона не будет об этом договариваться.

В этом контексте Владимир Путин также напомнил, что украинские «40 дней» (объявленная в Киеве этим летом кампания дальних ударов – прим. Т-и) нанесли России определенный урон, ответные действия РФ оказались гораздо более болезненными.

За последние дни украинские дроны трижды атаковали Крымский мост. Первая атака произошла утром 16 ноября, движение по мосту приостановили более чем на 16 часов. В ночь на 17-е число была произведена вторая атака, в результате которой было остановлено как автомобильное, так и железнодорожное движение. Последнее затем было возобновлено. Третья атака состоялась сегодня ночью.

Крымский мост ранее уже становился целью для украинских ударов. Так, 8 октября 2022 года на мосту взорвалась фура, начиненная взрывчаткой. Два автомобильных пролета обрушились, на железнодорожной части сооружения загорелись цистерны с топливом. Погибли четыре человека. Повторно сооружение было повреждено 17 июля 2023 года в результате атаки двух морских дронов. Тогда погибли два человека.