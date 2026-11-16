Хуснуллин: Сроки восстановления Крымского моста станут понятны в ближайшее время

Крымский мост

Фото: kremlin.ru

В настоящий момент производится оценка повреждений Крымского моста, сроки полного восстановления станут понятны в ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

Ранее сегодня утром руководитель Республики Крым Сергей Аксенов проинформировал о приостановке движения по Крымскому мосту после удара ВСУ.

«<...> движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб», – написал глава региона в социальных сетях.

Железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме, рассказали позднее в пресс-службе Минтранса РФ.

Крымский мост ранее уже становился целью для украинских ударов. Так, 8 октября 2022 года на мосту взорвалась фура, начиненная взрывчаткой. Два автомобильных пролета обрушились, на железнодорожной части сооружения загорелись цистерны с топливом. Погибли четыре человека. Повторно сооружение было повреждено 17 июля 2023 года в результате атаки двух морских дронов. Тогда погибли два человека.