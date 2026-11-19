Вновь открыто движение по первому железнодорожному пути Крымского моста. Об этом сообщил курирующий транспортный комплекс вице-премьер РФ Андрей Никитин, передает РИА Новости.

Первые поезда, по словам заместителя Председателя Правительства России, отправятся в ближайшее время.

За последние дни украинские дроны трижды атаковали Крымский мост. Первая атака произошла утром 16 ноября, движение по мосту приостановили более чем на 16 часов. В ночь на 17-е число была произведена вторая атака, в результате которой было остановлено как автомобильное, так и железнодорожное движение. Последнее затем было возобновлено. Третья атака состоялась сегодня ночью, ее целью была железнодорожная часть моста.

Ранее Президент РФ Владимир Путин, выступая перед журналистами по итогам визита в Китай, проинформировал о восстановлении железнодорожной части Крымского моста. Он также пообещал ответ на удары ВСУ по нему.