Глава Менделеевского района исполнит желания детей военнослужащего

Глава Менделеевского района Радмир Беляев исполнит желания двух детей военнослужащего Сергея Тютина. Новогодние мечты Артёма и Кати он снял с благотворительной акции «Елка желаний» перед итоговой фотосессией.

«Буду рад исполнить желания Артёма и Кати, письма которых попали мне в акции «Ёлка желаний». Их папа Сергей сейчас служит в зоне СВО. Артём мечтает об умных часах, а Катя загадала на Новый год цифровую фотокамеру», - прокомментировал Беляев.

«Елка желаний» — это традиционная новогодняя акция, в которой могут принять участие все желающие. Ранее в ее рамках Президент России Владимир Путин помог одной девочке попробовать себя в роли ведущей новостей, другой — побывать на Байкале, а мальчику — посетить Эрмитаж.

В свою очередь Раис Татарстана Рустам Минниханов исполнил мечту юных татарстанцев – встретиться с игроками хоккейной команды «Ак Барс», а также передал подарок для мальчика из Лисичанска. А в Правительстве РФ маленькому фанату ралли-рейдов помогли побывать на базе команды «КАМАЗ-мастер».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске объявили акцию «Новогодний подарок СВОим».