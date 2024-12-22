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Глава Менделеевского района исполнит желания детей военнослужащего
Глава Менделеевского района Радмир Беляев исполнит желания двух детей военнослужащего Сергея Тютина. Новогодние мечты Артёма и Кати он снял с благотворительной акции «Елка желаний» перед итоговой фотосессией.
«Буду рад исполнить желания Артёма и Кати, письма которых попали мне в акции «Ёлка желаний». Их папа Сергей сейчас служит в зоне СВО. Артём мечтает об умных часах, а Катя загадала на Новый год цифровую фотокамеру», - прокомментировал Беляев.
«Елка желаний» — это традиционная новогодняя акция, в которой могут принять участие все желающие. Ранее в ее рамках Президент России Владимир Путин помог одной девочке попробовать себя в роли ведущей новостей, другой — побывать на Байкале, а мальчику — посетить Эрмитаж.
В свою очередь Раис Татарстана Рустам Минниханов исполнил мечту юных татарстанцев – встретиться с игроками хоккейной команды «Ак Барс», а также передал подарок для мальчика из Лисичанска. А в Правительстве РФ маленькому фанату ралли-рейдов помогли побывать на базе команды «КАМАЗ-мастер».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске объявили акцию «Новогодний подарок СВОим».
Фото, видео: пресс-служба Менделеевского района
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