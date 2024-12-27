Глава Лаишевского района РТ исполнил мечты двух детей о велотренажере и шведской стенке

В рамках всероссийской акции «Елка желаний» глава Лаишевского района Татарстана Ильдус Зарипов вручил подарки двум детям, исполняя их заветные мечты. В деревне Старая Пристань 15-летняя Юлия Голубева, которая всегда мечтала о велотренажере, получила долгожданный подарок. Радость разделила ее 8-летняя сестра Анастасия.

Второй счастливицей стала 4-летняя Ралина Суванова из села Большие Кабаны, которая пожелала шведскую стенку. Маленькая Ралина теперь сможет с пользой проводить время, развивая свою физическую форму, в чем ей, несомненно, поможет ее восьмилетняя сестра Элина.

Глава района Ильдус Зарипов, говоря о значении таких акций, отметил: «Детские мечты должны становиться реальностью. Мы, взрослые, обязаны создать для них эту возможность. Всё, что мы делаем, — это ради нашего будущего поколения».

Акция «Елка желаний» уже не первый год помогает детям по всей России находить под елкой именно те подарки, о которых они мечтали. И этот день стал еще одним подтверждением доброты и заботы взрослых о будущем своих маленьких сограждан, заметили в районной администрации.

«Елка желаний» — это традиционная новогодняя акция, в которой могут принять участие все желающие. Ранее в ее рамках Президент России Владимир Путин помог одной девочке попробовать себя в роли ведущей новостей, другой — побывать на Байкале, а мальчику — посетить Эрмитаж.

В свою очередь Раис Татарстана Рустам Минниханов исполнил мечту юных татарстанцев – встретиться с игроками хоккейной команды «Ак Барс», а также передал подарок для мальчика из Лисичанска. А в Правительстве РФ маленькому фанату ралли-рейдов помогли побывать на базе команды «КАМАЗ-мастер».