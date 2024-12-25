«Будет у тебя автомат и бронежилет»: Минниханов встретился с детьми участников СВО

Фото: скриншот видео

Сегодня перед первым театрализованным представлением Республиканской новогодней елки в казанском дворце спорта «Татнефть Арена» Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с детьми участников специальной военной операции и талантливыми детьми, проявившими себя в науке, спорте, культуре и общественной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Дети встретили Раиса РТ музыкальным приветствием: номера были подготовлены на татарском и русском языках. Министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин охарактеризовал присутствующих на встрече ребят как самых одаренных. В числе приглашенных на мероприятие были учащиеся кадетских школ и представители регионального отделения «Движения первых» в РТ.

Самый юный гость встречи рассказал, что еще в детском саду родители обратили внимание на его активность и что он с четырех лет посещает кружок «Радужная фантазия». Мать мальчика работает воспитателем в детсаду, а отец сейчас участвует в специальной военной операции. «Я мечтаю о том, чтобы я на каникулы к нему поехал! И еще я бы хотел игрушечный автомат, бронежилет и каску», — заметил он.

«Будет у тебя автомат и бронежилет, купим тебе», — пообещал мальчику Рустам Минниханов, выслушав его просьбу. Тот в свою очередь прочитал стихотворение на военную тематику.

Затем один из подростков тоже рассказал о себе и своей семье: он учится в кадетской школе, а его отец и старший брат находятся в зоне спецоперации. В будущем молодой человек надеется стать кадровым офицером.

«Вот куда ты желаешь — значит, туда пойдешь. Одобряю ваш выбор — служить Родине. Это очень ответственно и престижно! Передавай от меня своей семье приветствие и благодарность — за то, что вырастили такого бойца. Таким можно только гордиться», — сказал в ответ Раис РТ, выслушав историю учащегося кадетской школы.

На встрече с Рустамом Миннихановым были дети со всего Татарстана — не только из Казани, но и из Набережных Челнов, Нижнекамска и других муниципалитетов. В завершение беседы дети сделали общую фотографию с руководителем республики.

После этого Раис РТ поздравил детей на Республиканской новогодней елке, о чем сообщал «Татар-информ».

Видео: пресс-служба Раиса РТ.