Глава Крыма Аксенов: Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

На Крымском мосту восстановлено движение автомобильного транспорта. Об этом в своем Telegram-канале отчитался глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту. На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра», — сообщил руководитель региона.

Кроме того, Аксенов попросил водителей грузовых фур планировать маршрут движения с учетом паромной переправы. По его словам, в скором времени через Керченский пролив начнет ходить паром «Керчь-2».

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев анонсировал возобновление движения машин по Крымскому мосту «по одной полосе» и «в реверсивном режиме». До этого Министерство обороны заявило о бесперебойном снабжении группировок, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Сегодня рано утром на Крымском мосту вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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