Глава ГАИ о гибели детей на дорогах в РТ: Один погибший – трагедия, а у нас их уже восемь

Люди на дорогах Татарстана стали гибнуть чаще

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Даже один пострадавший в ДТП ребенок – это уже трагедия»

Люди на дорогах Татарстана стали гибнуть чаще: печальную статистику сегодня на брифинге в Кабинете Министров республики привел начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов.

«За 7 месяцев этого года на дорогах республики зарегистрированы 1655 ДТП, в которых 173 человека погибли и 2025 получили ранения. При общем снижении количества ДТП и пострадавших выросло количество погибших. При этом достигнуто снижение всех основных показателей аварийности: по вине водителей с признаками опьянения, со стажем управления менее двух лет, снизилось количество наездов на пешеходов», – рассказал главный государственный автоинспектор Татарстана Рустем Гарипов.

В который раз он подчеркнул, что самый уязвимый участник дорожного движения – это ребенок. Пока Рустем Гарипов говорил, на мониторы вывели имена всех 148 погибших за десять лет на дорогах республики детей. Глава Госавтоинспекции подчеркнул: эти дети – не просто данные статистики, а реальные люди.

«Это боль и утрата не только родителей, но и общества, и государства. Предстоящий осенний период предзнаменует всплеск аварийности на дорогах. В прошлом году с сентября по октябрь произошло 91 ДТП, в которых погибли 7 детей и были ранены 92 ребенка. Для нас даже один пострадавший ребенок – это уже трагедия», – сказал главный государственный автоинспектор Татарстана.

Рустем Гарипов: «При общем снижении количества ДТП и пострадавших выросло количество погибших» Фото: prav.tatarstan.ru

По данным Рустема Гарипова, за 7 месяцев этого года в Татарстане в 225 ДТП скончались 8 детей. Он отметил, что родители обязаны быть очень внимательными на дороге и просто соблюдать ПДД порой бывает недостаточно.

«Аделина, Рамина, Самат, Тимур, Булат, Милена, Икром, Анфиса — эти дети уже никогда не пойдут в школу. К сожалению, в августе уже зафиксировано ДТП, в котором погиб 15-летний Айнур. Мы хотим достучаться до каждого родителя! Обращаем внимание, что все дети были из благополучных семей. Из-за легкомысленного отношения к безопасности обычная поездка оборачивается трагедией. Нужно быть готовым к неожиданным маневрам других участников движения», — дополнил Рустем Гарипов.

«Не покупайте детям питбайки!»

Каждое третье происшествие в Татарстане происходит с детьми-пассажирами, именно в таких ДТП погибли три ребенка.

«В январе в Верхнеуслонском районе водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Corolla. Шестилетняя Аделина скончалась на месте происшествия. В феврале в Высокогорском районе водитель автомобиля Hyundai наехал на грузовой автомобиль. Шестилетняя Рамина скончалась на месте. В начале июля в Актанышском районе водитель автомобиля Kia совершил столкновение с автомобилем Man. В результате ДТП водитель скончался в карете скорой помощи, а его дочь, восьмилетняя Милена, погибла на месте происшествия», – сказал Рустем Гарипов.

Главный государственный автоинспектор Татарстана указал, что в последнем ДТП девочка была пристегнута штатным ремнем безопасности. Он подчеркнул, что ребенок может быть в безопасности только в правильно подобранном детском автокресле.

«Халатное отношение взрослых к своим детям приводит к трагедии. Детское кресло нужно не инспектору ДПС, не для того, чтобы избежать наказания, а для сохранности ребенка. В прошлом году в Лениногорске водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia, в результате ДТП два пассажира погибли на месте происшествия. Одна из них, двухлетняя София, перевозилась в детском автокресле, но не была к нему пристегнута. Будь она пристегнута, ее удалось бы спасти», – напомнил он.

С детьми-пешеходами в этом году произошло 108 ДТП, в них получили ранения 116 детей, трое погибли Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С детьми-пешеходами в этом году произошло 108 ДТП, в них получили ранения 116 детей, трое погибли. По его словам, почти каждое третье ДТП с детьми-пешеходами происходит из-за неосторожности юных участников движения. С января по конец июля в Татарстане автоинспекторы пресекли более 900 случаев нарушений ПДД детьми, материалы о них направили инспекторам ПДН.

«Резонансное ДТП, в котором погибли трое детей, было зарегистрировано в Мензелинском районе 28 апреля. Водитель автомобиля Toyota не выбрала безопасное расстояние и скорость и совершила наезд на троих мальчиков. В результате ДТП семилетний Булат, восьмилетний Тимур и тринадцатилетний Самат погибли на месте происшествия. Обращаюсь к Министерству образования республики, предлагаю продолжить практику ежедневных минуток безопасности на последних уроках с напоминанием о правилах дорожного движения», – предложил Рустем Гарипов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Особую тревогу, по словам главного государственного автоинспектора Татарстана, вызывают ДТП с детьми управляющими механическими транспортными средствами, в том числе питбайками.

«На сегодняшний день в таких ДТП погибли два ребенка. 12 июля в селе Новые Сокуры столкнулись автомобиль Kia и квадроцикл, которым управлял десятилетний Икром. Мальчик от полученных травм скончался на месте, а его 13-летний пассажир был доставлен с травмами в больницу. Оба ребенка были без мотошлемов. В августе в Лениногорском районе пятнадцатилетний Айнур, управляя питбайком, наехал на животное, после чего питбайк опрокинулся, мальчик скончался от полученных травм. Питбайк ему подарили на день рождения», – сказал Рустем Гарипов.

Он призвал родителей не покупать детям питбайки, скутеры и квадроциклы, так как дети могут погибнуть или получить серьезные травмы или остаться инвалидами на всю жизнь.

«Учим детей и родителей соблюдать ПДД»

«Дети, пострадавшие в ДТП, расширяют список до 16 человек за минувший месяц. Удваивается цифра по числу утрат детей в возрасте до 17 лет. Это очень тревожная тенденция. Мы фиксируем случаи незаконного управления мотоциклами – четыре случая, квадроцикл – два случая, велосипед, электросамокат, питбайк и багги – по одному случаю. Восемь утраченных жизней из-за того, что родители не уделяют должного внимания контролю за механическими средствами», – сказал первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

Альмир Абашев: «В Татарстане существует трехуровневая система оказания помощи при ДТП» Фото: prav.tatarstan.ru

По его словам, в Татарстане существует трехуровневая система оказания помощи при ДТП. Из 180 пострадавших в ДТП детей 133 ребенка были доставлены в самые высококвалифицированные учреждения первого уровня. В учреждения второго уровня доставили 44 ребенка и в травмоцентры третьего уровня попали три ребенка. Приоритет госпитализации отдается детям.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана ежедневно проводит мониторинг эксплуатации автобусов, которые возят детей, рассказал на брифинге министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Еженедельно передаем информацию о состоянии доступности и соблюдении скоростного режима в заинтересованные министерства и ведомства. Ежедневно отслеживается более 3 тысяч автобусов, перевозящих детей, из них более 800 – школьные», – рассказал он.

«Ежедневно отслеживается более 3 тысяч автобусов, перевозящих детей, из них более 800 – школьные» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фарит Ханифов отметил, что по итогам 2023 года совместно с ГАИ Татарстана было выявлено четыре участка концентрации ДТП и больше десяти участков, требующих доработки. По всем участкам разработаны инженерные мероприятия, большая часть из них уже выполнены.

Продемонстрированный сегодня на брифинге «жесткий контент» с авариями, как рассказала заместитель министра образования и науки Татарстана Алсу Асадуллина, педагоги показывают родителям.

Алсу Асадуллина подчеркнула: важно, чтобы родители научили ребенка ходить безопасным маршрутом до школы, это может спасти ему жизнь Фото: prav.tatarstan.ru

«Реакция бывает разная, одни говорят: "Зачем такое показывать?" Другие: "Это наши дети, мы должны видеть, что происходит, если мы не заботимся об их безопасности". Работу ведем с детьми, педагогами и родителями. Начинаем ее с детского сада. Например, раз в два года проводится республиканский конкурс "Зеленый огонек". В нем приняли участие 49 дошкольных образовательных учреждений. В каждой образовательной организации республики составлена схема безопасного движения детей по маршруту "дом – школа – дом"», – рассказала она.

Алсу Асадулина подчеркнула: важно, чтобы родители научили ребенка ходить безопасным маршрутом до школы, это может спасти ему жизнь.

«В течение года в школах республики на последних уроках проводятся минутки безопасности, на которых педагоги напоминают детям о правилах поведения на дорогах, о необходимости использования световозращающих элементов на одежде. У нас стало доброй традицией перед началом учебного года вручать световозращающие элементы первоклассникам. В муниципальные органы управления переданы около 55 тысяч световозращающих элементов для первоклассников», – дополнила она.