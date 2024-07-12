После смертельного ДТП с подростком в Новых Сокурах возбуждено уголовное дело

По требованию прокуратуры Лаишевского района после смертельного ДТП, в котором погиб 10-летний ребенок, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

«По требованию прокуратуры Лаишевского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ “Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека”», – говорится в заявлении ведомства.

Смертельная авария произошла сегодня примерно в 12.10 в поселке Новые Сокуры. По данным Госавтоинспекции РТ, за рулем квадроцикла находился 10-летний ребенок. При выезде со второстепенной дороги он столкнулся с автомобилем Kia. Ребенок-водитель скончался на месте, его 13-летний пассажир получил травмы. Оба были без мотошлемов.