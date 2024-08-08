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В Лениногорском районе погиб подросток на питбайке
В Лениногорском районе произошло смертельное ДТП с несовершеннолетним. Прокуратура начала проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Прокуратура организовала проверку по факту смертельного ДТП с участием несовершеннолетнего в Лениногорском районе», – говорится в телеграм-канале надзорного ведомства.
По словам очевидцев в соцсетях, в селе Новый Иштеряк подросток на питбайке испугался выскочившей на дорогу лошади и не справился с управлением. От полученных травм ребенок погиб.
Для выяснения обстоятельств произошедшего на место происшествия выехал Лениногорский городской прокурор Алексей Панишев.
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