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Происшествия 8 августа 2024 21:54

В Лениногорском районе погиб подросток на питбайке

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В Лениногорском районе произошло смертельное ДТП с несовершеннолетним. Прокуратура начала проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура организовала проверку по факту смертельного ДТП с участием несовершеннолетнего в Лениногорском районе», – говорится в телеграм-канале надзорного ведомства.

По словам очевидцев в соцсетях, в селе Новый Иштеряк подросток на питбайке испугался выскочившей на дорогу лошади и не справился с управлением. От полученных травм ребенок погиб.

Для выяснения обстоятельств произошедшего на место происшествия выехал Лениногорский городской прокурор Алексей Панишев.

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