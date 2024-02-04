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Происшествия 4 февраля 2024 18:23

В Высокогорском районе легковушка влетела в стоящую фуру, ребенок-пассажир погиб

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Смертельное ДТП произошло сегодня на 823-м км автодороги М7 «Волга».

По предварительным данным Госавтоинспекции Татарстана, водитель Hyundai не выбрал безопасную скорость и влетел в грузовик, стоявший на краю проезжей части.

Фото: © ГИБДД РТ

В результате 5-летний ребенок скончался в автомобиле скорой медицинской помощи, пассажирка – мать ребенка – получила тяжелые травмы, водитель – отец ребенка – не пострадал.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: © ГИБДД РТ

#в дтп погиб ребенок
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