В Высокогорском районе легковушка влетела в стоящую фуру, ребенок-пассажир погиб

Смертельное ДТП произошло сегодня на 823-м км автодороги М7 «Волга».

По предварительным данным Госавтоинспекции Татарстана, водитель Hyundai не выбрал безопасную скорость и влетел в грузовик, стоявший на краю проезжей части.

Фото: © ГИБДД РТ

В результате 5-летний ребенок скончался в автомобиле скорой медицинской помощи, пассажирка – мать ребенка – получила тяжелые травмы, водитель – отец ребенка – не пострадал.

Обстоятельства произошедшего выясняются.