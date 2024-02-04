Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Высокогорском районе легковушка влетела в стоящую фуру, ребенок-пассажир погиб
Смертельное ДТП произошло сегодня на 823-м км автодороги М7 «Волга».
По предварительным данным Госавтоинспекции Татарстана, водитель Hyundai не выбрал безопасную скорость и влетел в грузовик, стоявший на краю проезжей части.
В результате 5-летний ребенок скончался в автомобиле скорой медицинской помощи, пассажирка – мать ребенка – получила тяжелые травмы, водитель – отец ребенка – не пострадал.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников