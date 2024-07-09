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В Татарстане в ночной аварии с фурой и легковушкой погибла 8-летняя девочка
В Татарстане минувшей ночью произошло смертельное ДТП. Авария случилась рядом с деревней Аняково в Актанышском районе республики.
Как сообщили «Татар-информу» очевидцы происшествия, примерно на 1138-м километре М7 лоб в лоб столкнулись Kia и фура Man.
По предварительной информации, в легковом автомобиле находились пять человек. Среди них – трое детей.
С места аварии медики увезли водителя и троих пассажиров Kia, 8-летняя девочка погибла на месте.
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