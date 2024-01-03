Причиной смертельного ДТП под Казанью стал выезд на встречку

Причиной смертельного ДТП, которое произошло сегодня вечером на трассе Казань – Ульяновск, стал выезд на встречку. Об этом заявили в Госавтоинспекции Татарстана.

Как оказалось, водитель автомобиля Toyota Camry вылетел на встречку и столкнулся с Toyota Corolla.

В результате 6-летняя девочка-пассажирка автомобиля Toyota Camry скончалась на месте. Два пассажира автомобиля Toyota Camry и водитель автомобиля Toyota Corolla получили травмы.

«Обстоятельства ДТП выясняются», – отметил заместитель начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин.