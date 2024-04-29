news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Появилось видео с трассы под Мензелинском, где погибли три мальчика
Скопировать ссылку
Прокуратура Татарстана опубликовала видео с места гибели троих детей.
Напомним, страшная трагедия случилась под Мензелинском минувшим вечером. Между селами Верхний и Подгорный Такермен девушка за рулем иномарки сбила троих мальчиков.
Дети погибли на месте. Надзорное ведомство организовала проверку обстоятельств трагедии.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2