news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 29 апреля 2024 08:36

Появилось видео с трассы под Мензелинском, где погибли три мальчика

Скопировать ссылку

Прокуратура Татарстана опубликовала видео с места гибели троих детей.

Напомним, страшная трагедия случилась под Мензелинском минувшим вечером. Между селами Верхний и Подгорный Такермен девушка за рулем иномарки сбила троих мальчиков.

Дети погибли на месте. Надзорное ведомство организовала проверку обстоятельств трагедии.

#смертельное дтп
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2