Генштабы ОДКБ провели переговоры по массовым протестам в Казахстане

Генеральные штабы вооруженных сил стран ОДКБ провели совещание по массовым беспорядкам в Казахстане и утвердили ряд документов для стабилизации ситуации в стране и работе миротворцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенного штаба.

В ходе переговоров было принято решение развернуть круглосуточную работу центра видеосвязи с оборонными ведомствами стран организации.

«Девятого января 2022 года под общим руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова в режиме видеоконференцсвязи состоялось рабочее совещание с участием представителей генеральных штабов вооруженных сил государств — членов ОДКБ», — сказано в сообщении пресс-службы.

Участники совещания отметили, что переброс миротворческих сил ОДКБ в Казахстан осуществили в кратчайшие сроки и уже приступили к выполнению задач по охране важных государственных и военных объектов.

«Объединенным штабом совместно с Секретариатом ОДКБ были разработаны утвержденные Советом коллективной безопасности, Советом министров обороны ОДКБ документы по мерам, направленным на нормализацию обстановки в Республике Казахстан, по формированию Коллективных миротворческих сил ОДКБ и по проведению миротворческой операции на территории Республики Казахстан», — подчеркнули в пресс-службе организации.

Кроме того, объединенный штаб ОДКБ был переведен на усиленный режим работы.

Массовые протесты в республике начались из-за недовольства жителей городов Жанаозен и Актау двукратным повышением цен на сжиженный нефтяной газ.

Вслед за этим последовала отставка Правительства и принят ряд мер, однако протестные акции не завершились, наоборот, столкновения с правоохранителями стали более частыми.

На всей территории страны начал действовать режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана обратился к лидерам других государств — членов ОДКБ за помощью. В республику направлены миротворцы организации, в том числе из России и Киргизии.

8 января Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер поддержал предложение казахстанского лидера провести внеочередную видеоконференцию лидеров стран ОДКБ под председательством Армении.

8 января Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер поддержал предложение казахстанского лидера провести внеочередную видеоконференцию лидеров стран ОДКБ под председательством Армении.