Forbes назвал первое оружие, которым Украина ударила по России с разрешения США

РСЗО HIMARS Корпуса морской пехоты США ведет огонь

Фото: www.dodmedia.osd.mil

Первым американским оружием, из которого Вооруженные силы Украины вечером 31 мая ударили по российской территории после получения разрешения от Соединенных Штатов, стали реактивные системы залпового огня M142 HIMARS. Об этом пишет журнал Forbes.

Запущенные из РСЗО ракеты были нацелены на объекты в Белгородской области. «Это долгожданный шаг, который позволит нам теперь лучше защищать Украину и украинцев», — написал тогда украинский лидер Владимир Зеленский в социальной сети X (прежде Twitter).

В ночь на 31 мая в Белгороде сработала система оповещения о ракетной опасности. По информации корреспондента ТАСС, над городом прозвучало около 40 взрывов. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении воздушных целей и отсутствии пострадавших и повреждений от налета.

В свою очередь Министерство обороны РФ днем 1 июня отчиталось о поражении РСЗО HIMARS на Харьковском направлении и перехвате 14 снарядов, выпущенных из этой системы (где именно работала противовоздушная оборона, указано не было).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент США Джо Байден дал тайное разрешение Киеву на удары вглубь России у Харькова. При этом в Белом доме заявили о нежелании американского лидера начинать третью мировую войну.