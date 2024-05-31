Медведев допустил переход конфликта с Западом в «последнюю стадию»

Заявления западных стран об одобрении применения своего оружия для ударов по России — это серьезная эскалация конфликта. Несмотря на попытки НАТО подать это как «индивидуальную помощь», Украина и ее союзники получат ответ разрушительной силы, уверен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию. Уже сейчас военнослужащие из стран НАТО находятся на Украине и управляют всеми дальнобойными средствами поражения, используемыми против РФ. Это полноценное участие в конфликте, уверен Медведев, а не «военная помощь». Поэтому вся техника и натовские специалисты, задействованные против России, будут уничтожаться на территории Украины и всех стран, с территории которых будут наноситься удары по РФ.

«По всей вероятности, натовское руководство хочет сделать вид, что речь идет о суверенных решениях отдельных стран Североатлантического альянса по поддержке киевского режима, а правило Договора 1949 года о коллективной самообороне тут применять пока нет оснований», — написал заместитель председателя Совета безопасности России.

Он подчеркнул, что это мнение является опасным заблуждением и ведет к серьезной эскалации конфликта. За этим последует разрушительный ответ, после которого «сам Альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт.

Также Дмитрий Медведев не исключил использование нестратегического ядерного оружия против Украины и отдельных стран НАТО.

«Еще несколько лет назад они твердили, что Россия не пойдёт на открытый военный конфликт с бандеровским режимом, чтобы не поссориться с Западом. Просчитались. Идёт война. С применением ТЯО тоже могут просчитаться. Хотя это будет уже фатальная ошибка. Ведь, как справедливо заметил Президент России, в европейских странах очень высокая плотность населения. А для тех вражеских стран, чьи земли дальше зоны покрытия ТЯО, есть, наконец, стратегический потенциал», — заключил он, заявив, что переход конфликта в «последнюю стадию», не может исключать никто.